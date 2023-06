Nieuwe overlegronde landbouwakkoord op verzoek van LTO opgeschort

De nieuwe overlegronde over het landbouwakkoord die woensdag van start is gegaan, is opgeschort. Dat gebeurde op verzoek van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. Het kabinet voert woensdagavond een direct gesprek met LTO.

Volgens LTO-voorzitter Sjaak van der Tak wilde de landbouworganisatie meer toelichting hebben op een aantal stukken. Minister Piet Adema (Landbouw) wilde dit met meerdere leden van het kabinet bespreken, waarop LTO vroeg de gesprekken aan de hoofdtafel tijdelijk te pauzeren.

Volgens Adema is het opschorten van de gesprekken door LTO een "verrassing voor iedereen". Woensdagavond praat LTO verder met een groter deel van het kabinet. In ieder geval schuift minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) aan.

Het is nog niet duidelijk of premier Mark Rutte er ook bij is. Hij is tot in de avond in debat met de Tweede Kamer over de koloniale oorlog in Indonesië. Bij het vorige overleg van de hoofdtafel, dat de hele nacht duurde, sprong Rutte wel bij.

Aan de hoofdtafel praten de agrarische sector, provincies, natuurorganisaties en bedrijven sinds december vorig jaar met elkaar. Dat doen ze onder leiding van het ministerie van Landbouw.

Grote thema's die op tafel liggen zijn grondgebondenheid, perspectief voor jonge boeren en de zogeheten PAS-melders. Die boeren zitten juridisch klem, na een oordeel van de rechter in 2019 dat zij toch niet zonder vergunning stikstof mogen uitstoten.

Overleg is 'ingewikkeld'

Voorafgaand aan de nieuwe overlegronde, die dus woensdag van start ging, noemde Adema het overleg "ingewikkeld".

"Het gaat om heel grote opgaven voor de agrarische sector. Maar ook de wensen van het kabinet zijn groot, dus die belangen moet je bij elkaar brengen. Dat dat niet van vandaag op morgen gebeurt, is logisch en inherent aan dit soort processen", zei de minister.

Medio mei gingen de betrokken partijen, waaronder de agrarische organisaties LTO Nederland, Biohuis en NAJK, nog zonder resultaat uit elkaar na een marathonoverleg van bijna 24 uur.