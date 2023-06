BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaan coalitie vormen in Gelderland

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Na Limburg heeft ook de provincie Gelderland een nieuwe coalitie. BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP hebben een coalitieakkoord bereikt.

De vijf partijen bezetten samen 30 van de 55 zetels in Provinciale Staten.

Oud-minister van Defensie Ank Bijleveld leidde de formatiegesprekken. Na haar verkenning zei Bijleveld al dat een coalitie bestaande uit BBB, VVD, CDA, SGP en ChristenUnie de enige mogelijkheid was voor een meerderheidscoalitie in de provincie.

Limburg bereikte als eerste provincie een akkoord, 86 dagen na de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart. Ook in Flevoland is deze week een akkoord gesloten.

In alle drie de provincies maakt de BBB deel uit van de coalitie. De partij werd in alle provincies de grootste en liet na de verkiezingen meteen weten dat ze wil gaan besturen. Alleen in Utrecht zit BBB inmiddels niet meer aan de onderhandelingstafel.