BBB, VVD, ChristenUnie, SGP en PVV bereiken coalitieakkoord in Flevoland

In Flevoland hebben BBB, VVD, ChristenUnie, SGP en PVV een coalitieakkoord bereikt. Flevoland is na Limburg en Gelderland de derde provincie waar een akkoord is bereikt.

De presentatie van het akkoord is vrijdag in het provinciehuis in Flevoland. Dan wordt ook de inhoud bekendgemaakt.

Formateurs Pieter van Maaren en Herman Sietsma presenteren het akkoord samen met de fractievoorzitters van de vijf partijen: Anja Keuter (BBB), Ellentrees Müller (VVD), Willem Boutkan (PVV), Harold Hofstra (CU) en Geert Post (SGP).

In zowel Flevoland, Limburg als Gelderland won de BBB de verkiezingen. Alleen de BBB heeft al gedeputeerden voorgedragen: Jan Klopman en Jurie van den Berg.

In het begin van de formatie was er veel te doen over de samenwerking tussen de PVV en CU. Vooral op een dossier als migratie liggen de partijen ver uit elkaar. Met name landelijk was er binnen de CU veel kritiek, maar Van Maaren zei eerder al dat de partijen nader tot elkaar zijn gekomen.

De coalitie wordt op 21 juni besproken door de Provinciale Staten.