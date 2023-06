Minister Van der Wal hoopt op vertrouwen van de boer: 'Het is oké als je stopt'

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft bekendgemaakt wanneer een ondernemer piekbelaster is en daardoor gebruik kan maken van de "woest aantrekkelijke" uitkoopregeling. Van echt toekomstperspectief is nog geen sprake; de bewindsvrouw hoopt vooral dat ze het vertrouwen van de boer een beetje kan winnen.

"Ik hoop dat we na jaren van plannenmakerij een stap zetten naar echt iets doen", zei Van der Wal maandag in een toelichting op de stikstofplannen om piekbelasters uit te kopen.

Ondernemers kunnen sinds maandag opzoeken of zij tot de groep van ongeveer drieduizend piekbelasters behoren en dus gebruik kunnen maken van de opkoopregeling. Dat is het geval als zij jaarlijks meer dan 2.500 mol stikstof per hectare laten neerslaan.

Maar helpt dat boeren uit de onzekerheid? De eerste reacties uit de sector zijn wisselend.

Er staan meerdere smaken op het menu, benadrukt Van der Wal steeds. Een boer kan innoveren, verduurzamen, verplaatsen, doorgaan met minder vee of stoppen. Alleen is de kaart nog niet compleet. "We weten dat we nog niet alle gerechten van de menukaart kunnen uitserveren", zegt Van der Wal maandag.

Scepsis moet worden overwonnen

Maandag is een stapje gezet, al moet nog veel scepsis worden overwonnen. Om te beginnen of boeren überhaupt online willen checken of zij piekbelaster zijn of niet.

"Pas op met de rekentool", waarschuwt bijvoorbeeld de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. "Mogelijk plaatst u zichzelf hiermee onbewust op een lijst, zonder daarvan alle consequenties te (kunnen) overzien."

Van der Wal ontkent dat met klem. "We doen niets met je gegevens. Die worden niet eens opgeslagen."

De bewindsvrouw is tevreden als ondernemers "echt gaan nadenken" over haar aanbod en dat er bij boeren onderling geen taboe rust op het uitkoopvraagstuk. "Ik hoop dat boeren onderling zullen zeggen: 'Het is oké als je stopt. Het is oké als je zaken doet met de overheid'", vertelt Van der Wal.

Geld is geen probleem bij uitkoopregeling

Een volgende stap is zorgen dat genoeg boeren zullen intekenen. Een schatting op basis van eerdere uitkoopregelingen laat zien dat zo'n 20 procent van de boeren mee zal doen. Hoewel deze uitkoopregeling eenmalig is en financieel rianter dan alle eerdere varianten, is Van der Wal al blij als die 20 procent net wordt aangetikt.

Mocht het aantal boeren dat wil meedoen onverhoopt alle verwachtingen overtreffen, dan mag geld in elk geval geen belemmering zijn. "Dan ben ik heel snel bij Financiën", zegt Van der Wal.

Het kabinet trekt er nu 975 miljoen euro voor uit. Dat plafond gaat wat de bewindsvrouw betreft "natuurlijk" omhoog als dat nodig is. Aan het geld zal het dus niet liggen, maar de andere gerechten op de menukaart lopen nog niet echt lekker.

Innovatie zoals stalsystemen blijft risicovol

Innovatie blijft bijvoorbeeld een lastig punt. Stikstofbemiddelaar Johan Remkes schreef in zijn laatste stikstofadvies al dat het gebruik van nieuwe uitvindingen "geen silver bullet" is. Toch zet het kabinet ook hierop in.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft onlangs het stalsysteem Lely Sphere goedgekeurd. De maker claimt dat het de stikstofuitstoot op boerderijen met 77 procent kan terugdringen. Het verleden wijst alleen uit dat beloftes van innovaties veel rooskleuriger zijn dan de praktijk.

Innovatie moet dan ook gepaard gaan met andere maatregelen, zegt Van der Wal. "Met innovatie alleen ga je het niet redden."

Deze keuze op de menukaart is dus risicovol, weet ook Van der Wal. Maar dat neemt ze voor lief. "Als we ieder risico willen uitsluiten, weet ik één ding zeker: dan krijgen we de beweging nooit op gang."

Ook duidelijkheid geeft spanning

Dan is er nog het toekomstperspectief, sinds het uitrollen van het stikstofbeleid een zorgenkindje. Een eerste poging van het kabinet om een helder toekomstbeeld te schetsen, strandde in onduidelijkheid.

Remkes adviseerde om een landbouwakkoord te sluiten tussen politiek, natuurclubs en landbouworganisaties, maar dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. De gesprekken liepen eind vorige maand vast. Er wordt nog een laatste poging ondernomen.

Van der Wal weet dat het landbouwakkoord een pijnpunt is, dus wanneer wordt gevraagd naar de onzekerheid rond dit proces, somt ze de dingen op die wél bekend zijn.

"Het is bekend dat de waterkwaliteit in 2027 in orde moet zijn, dat we in 2030 de klimaatdoelen moeten halen, dat we de natuur moeten herstellen en minder stikstof moeten uitstoten."