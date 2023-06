Boeren kunnen uitzoeken of ze piekbelaster zijn: 'Komt geen beter aanbod'

Het kabinet maakt vandaag de voorwaarden voor piekbelasters bekend. Boeren die hieraan voldoen, kunnen zich vrijwillig laten uitkopen. De regeling gaat in juli in, vandaag kunnen boeren checken of ze er voor in aanmerking komen. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) waarschuwt alvast: er komt geen beter aanbod.

"Er komt hierna geen beter aanbod voor ondernemers die hun veehouderijactiviteit willen beëindigen", schrijft Van der Wal in een maandag gepubliceerde Kamerbrief.

De technische uitleg luidt dat een boer piekbelaster is als die jaarlijks minstens 2.500 mol stikstofdepositie bij beschermde natuurgebieden veroorzaakt. Het gaat om het gebied binnen een straal van 25 kilometer van een boerderij.

Via een online tool kunnen boeren vanaf volgende maand aangeven of zij mee willen doen, vanaf vandaag kunnen zij checken of ze ervoor in aanmerking komen. Het ministerie benadrukt dat de ingevulde gegevens niet worden gebruikt of bewaard. De inschrijving blijft tot april 2024 geopend.

Vanaf vandaag is ook de uitkoopregeling beschikbaar voor veehouders die geen piekbelaster zijn. Het gaat om zo'n tienduizend bedrijven. Boeren kunnen zich tot december hiervoor inschrijven.

Het kabinet reserveert 975 miljoen euro voor de piekbelastersregeling. Er wordt van uitgegaan dat een op de vijf boeren hieraan meedoet. Voor de reguliere uitkoopregeling denkt het kabinet 500 miljoen euro nodig te hebben.

Uitkopen van boeren belangrijk in stikstofbeleid

De piekbelastersaanpak is een belangrijke pijler van het stikstofbeleid. Het kabinet schat dat er zo'n drieduizend boeren voor in aanmerking komen.

Het gaat om ondernemers die met hun stallen vlak bij stikstofgevoelige natuurgebieden zitten. Dat is vooral in Gelderland rondom de Veluwe en in Noord-Brabant het geval.

Zij krijgen maximaal 120 procent van hun bedrijfswaarde vergoed. Van der Wal noemt dit steeds "een woest aantrekkelijke" regeling.

Daar staan twee harde voorwaarden tegenover: minstens 85 procent van de stikstofuitstoot moet blijvend worden verlaagd en de boeren mogen het bedrijf niet in Nederland of elders in de Europese Unie voortzetten. Je mag dus geen vee meer houden, maar wel een ander bedrijf starten. Ook op dezelfde locatie.

Het uitkopen van boeren is een van de opties. Een boer kan ook verduurzamen, minder vee houden op dezelfde hoeveelheid grond (extensivering) of het bedrijf verplaatsen.