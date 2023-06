Tunesië zegt voor migratietop al dat het geen grenswacht van Europa wil zijn

Delen via E-mail

Tunesië is niet van plan de rol van grenswacht op zich te nemen ten behoeve van andere landen. Dat zei de Tunesische president Kais Saied op de vooravond van een topontmoeting omtrent migratie zondag.

Tunesië lijkt daar anders over te denken. "De oplossing zal niet ten koste gaan van Tunesië, we kunnen geen bewaker zijn voor hun landen", zei Saied zaterdag tijdens een bezoek aan de havenstad Sfax, het belangrijkste vertrekpunt voor migranten die Italië per boot willen bereiken.