Verkenners zagen Omtzigt als probleem, oppositie wil debat over hun acties

Verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) zagen Pieter Omtzigt, toen nog Tweede Kamerlid namens het CDA, vanaf het begin van de formatie in 2021 als een risico voor de stabiliteit van een toekomstig kabinet. Dat meldt Nieuwsuur . Oppositiepartijen willen een debat over de acties van Jorritsma en Ollongren.

Nieuwsuur baseert zich op zowel vertrouwelijke als openbare documenten en achtergrondgesprekken.

De verkenners zouden kort na hun aanstelling een vertrouwelijk gesprek hebben gehad met toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib. Ze vroegen op 19 maart 2021 om "meer tijd" omdat ze wilden zien of Omtzigt, nu zelfstandig Kamerlid, meer stemmen zou halen dan CDA-leider Wopke Hoekstra. De Kiesraad maakte dat één week later bekend. Omtzigt haalde opmerkelijk veel stemmen, maar Hoekstra iets meer.

Het CDA zat intern in zijn maag met de bij kiezers populaire Omtzigt, die zelf ziek thuiszat. Binnen het CDA waren de ambities van Omtzigt omstreden en Hoekstra was door het bestuur aangewezen als nieuwe leider.

In een latere evaluatie van de verkenning was het gesprek met Arib al gemeld, maar uit aantekeningen van een ambtenaar blijkt nu dat Jorritsma in dat gesprek heeft gezegd dat Omtzigt een probleem vormde en onhoudbaar was. In die fase is het niet gebruikelijk om over Kamerleden of mogelijke coalities te praten. Arib weigerde het verzoek van de verkenners om de CDA-verkiezingsstrijd af te wachten.

Vlak nadat Ollongren op 25 maart gefotografeerd was met aantekeningen waarop "positie Omtzigt, functie elders" stond, gaven de verkenners hun taak terug. Daarna ontstond grote politieke ophef die een week later bijna de kop kostte van premier Mark Rutte. Hij was degene die tijdens de eerste verkenning had gesproken over Omtzigt, maar had dat aanvankelijk ontkend. Het leidde tot een vertrouwensbreuk met de oppositie en het was ook slecht voor het vertrouwen in de politiek.

Kamer wil spoeddebat over acties verkenners

Oppositiepartijen sturen nu aan op een debat over de acties van Jorritsma en Ollongren. Zo laten onder meer de PVV, SP en BBB in kritische reacties weten dat "de Kamer is voorgelogen".