Kunstenaar moet onterechte beschuldiging ex-PvdA'er Gijs van Dijk rechtzetten

Kunstenaar Katinka Simonse moet een beschuldiging aan het adres van voormalig PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk rechtzetten op Twitter. Simonse, ook wel bekend als Tinkebell, beschuldigde Van Dijk onder meer van aanranding van een vrouw. De rechtbank in Amsterdam noemde haar beweringen onrechtmatig.

Op NPO Radio 1 had Simons gezegd dat Van Dijk een vrouw had aangerand door haar hardhandig te knuffelen. Ook speculeerde de columnist en kunstenaar dat de oud-PvdA'er 350.000 euro en een nieuwe baan aangeboden had gekregen van de fractie.

Van Dijk spande daarop een kort geding aan. De rechtbank stelde hem donderdag in het gelijk.

De rechtbank zegt dat de beweringen van Simonse "geen steun vinden in de feiten". Ook vindt de rechter dat de beschuldiging van aanranding "zonder dat daar goede gronden voor zijn" de reputatie van Van Dijk en zijn persoonlijke en professionele leven schaadt.

Simonse moet een rectificatiebericht plaatsen op Twitter dat twee weken zichtbaar moet zijn. Ook mag ze twee uur na het plaatsen van het bericht niet twitteren. Daarnaast krijgt ze een dwangsom opgelegd als ze opnieuw uitlatingen over Van Dijk doet.

Van Dijk, die af en toe emotioneel was tijdens de zitting, zei dat hij rust wilde. "Ik wil dat het overgaat."

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuws over de Nederlandse politiek Blijf met meldingen op de hoogte

PvdA-onderzoek naar Van Dijk nooit helemaal openbaar gemaakt

Van Dijk stapte in februari 2022 op als Kamerlid na meldingen van ongewenst gedrag. De PvdA liet onafhankelijk onderzoek doen en weerde hem uit de fractie.

Het partijbestuur erkende later dat dit proces "op verschillende momenten" onzorgvuldig was verlopen. De PvdA bood Van Dijk excuses aan. Het rapport van het onderzoek is nooit volledig openbaar gemaakt.