EU-lidstaten bereiken na jarenlange impasse doorbraak over asielbeleid

Het heeft jaren geduurd, maar de EU-landen zijn een stap dichterbij een akkoord over een Europees migratie- en asielbeleid. Nu de lidstaten het eens zijn geworden kunnen de onderhandelingen met het Europees Parlement van start.

Al ruim zeven jaar lukt het de landen van de EU niet om samen te werken bij de opvang van migranten. Nu is er voor het eerst in lange tijd beweging.

De Europese ministers van Justitie kwamen donderdag bijeen in Luxemburg. De onderhandelingen gingen niet van een leien dakje. Zo konden ze het maar moeilijk eens worden over welke landen als veilig bestempeld konden worden. Naar deze landen willen de lidstaten migranten die in Europa amper kans maken op asiel terugsturen.