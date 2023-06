Kaag: 'Graaiflatie een frame dat je niet zomaar kunt gebruiken'

De term graaiflatie kun je niet zomaar op alle prijsstijgingen plakken, vindt minister Sigrid Kaag (Financiën). Volgens haar doet de term geen recht aan de werkelijkheid. De bewindsvrouw sluit niet uit dat er alsnog maatregelen komen om de inflatie te dempen.

SP-leider Lilian Marijnissen snapte niet dat Kaag spreekt over een frame. "Mensen komen onnodig in de knel", zei ze.

"Het is ongekend dat grote bedrijven hun winsten verdelen onder aandeelhouders, in plaats van het te verdelen onder de mensen die ervoor hebben gewerkt." Marijnissen wil dat het kabinet ingrijpt, bijvoorbeeld door de winstbelasting te verhogen.

Zo ziet Kaag het risico van "misbruik van marktmacht". Daarover is ze in gesprek met waakhond ACM. Ook blijft de minister wijzen op het belang van stijgende lonen.

In augustus verschijnen de nieuwste cijfers over de economie. Dan komt het kabinet zoals gebruikelijk bijeen om te kijken wat er kan en moet gebeuren om de koopkracht van huishoudens op peil te houden.

Kaag wilde nog niet vooruitlopen op de maatregelen die het kabinet dan eventueel neemt. "Dat kan in bedrijven zijn, in sectoren of in de vermogensbelasting. Het kan van alles zijn. Het is nu nog puur theoretisch."