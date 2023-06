Rutte naar Tunesië met EU-kopstuk Von der Leyen voor overleg migratiedeal

Delen via E-mail

Premier Mark Rutte gaat zondag met de Italiaanse president Giorgia Meloni en EU-kopstuk Ursula von der Leyen naar Tunesië voor overleg over een mogelijke migratiedeal.

De Europese Unie wil afspraken maken met het Noord-Afrikaanse land om illegale migratie te beteugelen. Vanuit Tunesië proberen veel migranten via de Middellandse Zee Italië of Malta te bereiken. Dat is niet zonder gevaren: het komt vaak voor dat mensen verdrinken bij de overtocht.