Basisbeurs voor studenten komt terug met brede steun Eerste Kamer

Na ruim vijf jaar leenstelsel keert de basisbeurs in het hoger onderwijs terug. De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel dat daarvoor zorgt. Daardoor kunnen zo'n 435.000 studenten van hogescholen en universiteiten vanaf september weer minstens 100 euro per maand krijgen.

Het geld is een gift, tenzij ze hun studie niet binnen tien jaar afronden: dan moeten ze het hele bedrag terugbetalen.

In 2015 werd het leenstelsel ingevoerd. Mensen die tussen 2015 en 2023 aan een studie begonnen, moesten de kosten daarvan volledig zelf betalen of gaan lenen. Er kwam veel kritiek op het leenstelsel, omdat de studenten met hoge schulden bleven zitten. Het leenstelsel wordt in september ingewisseld voor de basisbeurs.

"Voor studenten betekent de terugkeer van de basisbeurs voor studenten in het hbo en wo een flinke verbetering van hun financiële positie", zegt minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) in een persbericht. "Een vast bedrag per maand biedt perspectief en een goede basis."

Het kabinet trekt jaarlijks 1 miljard euro uit voor de basisbeurs.

Basisbeurs: wat houdt het in? De basisbeurs gaat gelden voor studenten van hogescholen en universiteiten die in het studiejaar 2023/2024 voor het eerst gaan studeren. Ook studenten die nog recht hebben op studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs komen in aanmerking. Uitwonende studenten krijgen 274,90 euro per maand, thuiswonende studenten 110,30 euro.

Meer studenten kunnen aanvullende beurs aanvragen

De herinvoering van de basisbeurs is niet het enige wat verandert; de regels voor een aanvullende beurs worden namelijk versoepeld. Dat bedrag boven op de basisbeurs is bedoeld voor studenten met ouders met een laag inkomen of middeninkomen. De inkomensgrens voor de aanvullende beurs wordt verruimd tot ten minste 70.000 euro.

Begin dit jaar vinkte DUO de aanvullende beurs automatisch aan bij studenten die hier recht op hebben. Daardoor is het percentage studenten dat een aanvullende beurs aanvraagt gestegen van 69 procent naar 93 procent. Vanaf september bedraagt de maximale aanvullende beurs 416 euro per maand.

Daarnaast wordt het terugbetaalregime voor mbo-studenten anders. Mbo'ers kunnen vanaf september kiezen of zij hun studieschuld in 15 of 35 jaar willen aflossen.

In het komende studiejaar krijgen alle uitwonende studenten, dus ook mbo-studenten, nog 164,30 euro per maand extra vanwege de sterk gestegen kosten van bijvoorbeeld boodschappen en energie. De tijdelijke koopkrachtmaatregel voor studenten kost het kabinet eenmalig 500 miljoen euro.

Het kabinet komt ook met een financiële tegemoetkoming voor studenten die een of meerdere jaren onder het leenstelsel hebben gestudeerd.