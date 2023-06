Rutte wil asielmaatregelen niet forceren: 'Risico voor stabiliteit kabinet'

Wederom deed Mark Rutte een belofte aan de leden op het partijcongres. Binnen een aantal weken komt het kabinet met een 'substantieel pakket' maatregelen dat moet zorgen voor minder asielaanvragen, zei hij zaterdag. Kritische VVD'ers vinden dat het te lang duurt en vrezen dat de coalitie er samen niet uitkomt.

Op het vorige congres moest Rutte ook al een belofte doen om de rust in de asieldiscussie te bewaren. In ruil voor steun voor de spreidingswet, beloofde de VVD-leider toen dat de asielinstroom substantieel naar beneden zou gaan.

Sindsdien is er niks gebeurd, concluderen kritische VVD'ers een half jaar later. "We moeten onszelf afvragen, hoelang kunnen we het VVD-geluid op papier en in interviews blijven verkondigen zonder dat we het in beleid kunnen uitvoeren?", vroeg Jordy Drieman (VVD Cranendonck) aan Rutte op het congres.

"De minister-president heeft zes maanden geleden gezegd dat als de instroom van asielzoekers niet substantieel wordt teruggedrongen, we niet verder kunnen in dit land. Dan begrijp ik niet, als we niet verder kunnen in dit land, hoe je verder kan met dit kabinet?", vroeg VVD-wethouder Paul Slettenhaar.

Een klein clubje van het kabinet praat al maanden over migratie, maar een pakket maatregelen laat op zich wachten. Rutte kon de kritische en scherpe vragen dus verwachten, maar moest zich toch stevig verweren. Hij zei meerdere keren dat hij het asieloverleg in aanloop naar zaterdag niet wilde "forceren". "Dan had ik onverantwoorde risico's genomen met de stabiliteit van het kabinet."

1:08 Afspelen knop VVD en CU staan op partijcongres lijnrecht tegenover elkaar over asielbeleid

Kabinet laten vallen volgens Rutte onverantwoord

Asiel is een uiterst gevoelig onderwerp binnen de coalitie. VVD en CDA pleiten voor strengere regels en minder asielaanvragen. D66 en ChristenUnie staan er veel minder geharnast in. Zij benadrukken vooral dat de opvang in orde moet zijn.

Mirjam Bikker, fractievoorzitter van de ChristenUnie, vindt de huidige aantallen nog te dragen. Ze benadrukte op haar eigen partijcongres, dat ook deze zaterdag werd gehouden, dat er altijd plaats moet zijn voor vluchtelingen. Er valt wel met de ChristenUnie te praten, maar maatregelen moeten "juridisch houdbaar en uitvoerbaar" zijn, benadrukte ze.

Uit de woorden van Bikker bleek volgens kritische VVD'ers dat de coalitie niet op één lijn ligt, omdat hun partij heel anders in de discussie staat. Rutte ziet nog wel kansen om eruit te komen, zei hij. Een kabinet dan laten vallen vindt hij "onverantwoord". "Dat doen we niet!", voegde hij er met stemverheffing aan toe.

Ook Hermans moet zich verdedigen

Niet alleen Rutte moest zich flink verweren. Ook fractievoorzitter Sophie Hermans kreeg kritische vragen. Haar fractie schaarde zich afgelopen november achter de spreidingswet met de verwachting dat Rutte ervoor zou zorgen dat de instroom zou worden teruggebracht.