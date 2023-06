Kabinet wil dat sommige zware criminelen in gevangenis alleen nog advocaat zien

Zware criminelen in de gevangenis mogen straks minder of helemaal geen contact meer met de buitenwereld hebben en alleen een advocaat zien, zo staat in een wetswijzigingsvoorstel van minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming. Het kabinet ging vrijdag akkoord. De Tweede Kamer stemt er waarschijnlijk maandag over.

De wetswijziging is bedoeld voor zware criminelen die volgens de minister een zeer ernstig risico vormen voor de veiligheid van de samenleving. Bijvoorbeeld mensen die vastzitten in de extra beveiligde inrichting (ebi) in Vught of op Afdelingen voor Intensief Toezicht (AIT).

Er zijn nu drie AIT's in Nederland. Het ministerie wil dat dit er zes worden. Er is één ebi in Nederland. In 2020 werd in Leeuwarden de eerste AIT geopend. Met de AIT worden de risicovollere gedetineerden zo veel mogelijk gescheiden van de andere gevangenen, zodat deze bijvoorbeeld niet gerekruteerd kunnen worden voor criminele activiteiten.

Met het wetsvoorstel hoopt Weerwind te voorkomen dat een gedetineerde de criminele activiteiten vanuit de gevangenis doorzet of contacten kan bereiken.

Onderdeel van het voorstel is dat er visueel toezicht komt bij gesprekken tussen risicovolle gedetineerden en hun advocaten. Het gaat om cameratoezicht zonder geluid, zodat gesprekken met advocaten vertrouwelijk blijven. Door wel het beeld te delen kan in de gaten worden gehouden of mensen elkaar (ongewenste) informatie geven door bijvoorbeeld een laptop om te draaien of briefjes te geven, aldus een woordvoerder van het departement.

Contact met maximaal twee advocaten

Daarnaast mag een gedetineerde straks met maximaal twee advocaten op vertrouwelijke wijze communiceren. Dit zou mede moeten voorkomen dat advocaten onder druk worden gezet door een opgesloten zware crimineel.

De nieuwe maatregelen maken deel uit van een bredere aanpak om criminele activiteiten vanuit de gevangenis aan te pakken.