Kamerleden vinden dat Twitter moet optreden tegen intimidatie van journalisten

Twitter gaat volgens Kamerleden te laconiek om met meldingen over dreigementen aan het adres van journalisten. De parlementariërs ergeren zich eraan dat het socialemediabedrijf uitnodigingen van het kabinet om hierover te praten heeft afgeslagen. Daarom willen ze de druk opvoeren.

Sjoerd Sjoerdsma (D66) vindt dat platforms als Twitter "24 uur per dag, zeven dagen per week" bereikbaar zouden moeten zijn voor het geval een journalist zich bedreigd voelt. Sociale media moeten ook actief monitoren of berichten met een strafbare boodschap verschijnen en die vervolgens verwijderen, vindt het Kamerlid. Anders zullen online dreigementen leiden tot zelfcensuur onder journalisten, wetenschappers en politici, waarschuwde hij.

Twitter is volgens Pim van Strien (VVD) "vooralsnog Oost-Indisch doof" voor verzoeken van de journalistiek en het kabinet om harder in te grijpen. Ook hij vindt dat er "ontegenzeggelijk een rol voor socialemediaplatformen" is weggelegd in de bescherming van de vrijheid en veiligheid.