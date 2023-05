Eerste Kamer stemt in met pensioenwet, nieuw stelsel een feit

De Eerste Kamer heeft dinsdagavond ingestemd met de hervorming van het pensioenstelsel. Daarmee is een van de grootste hervormingen sinds de Tweede Wereldoorlog na jarenlang debatteren en onderhandelen een feit.

In de senaat stemden coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie in met de nieuwe pensioenwet. Net zoals oppositiepartijen PvdA en GroenLinks.

De nieuwe pensioenwet gaat al per 1 juli dit jaar in, en voor 2028 moeten alle pensioenfondsen de overstap maken.

De discussie over een nieuw pensioenstelsel ontstond al in 2008, midden in de financiële crisis.

Het oude stelsel is niet bestand tegen hevige schommelingen op de beurs en wisselende rentestanden. Ook past het oude idee om een leven lang bij dezelfde werkgever te werken, niet meer bij deze tijd. Mensen wisselen veel vaker van baan of zijn zzp'er.

De belangen zijn dan ook groot. Honderden miljarden pensioeneuro's moeten anders worden verdeeld. Dat moet vooral persoonlijker, is het idee. Gepensioneerden en werkenden moeten zo beter inzicht krijgen in hoeveel pensioen zij krijgen en opbouwen.

Uiteindelijk is een meerderheid van het parlement erover eens dat het inmiddels oude pensioenstelsel in zijn huidige vorm niet meer van deze tijd is. Meer flexibiliteit in het nieuwe stelsel past beter bij de huidige arbeidsmarkt, vinden veel partijen.