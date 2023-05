Definitieve uitslag Eerste Kamer: coalitie haalt belangrijke extra zetels binnen

Delen via E-mail

De 75 leden van de nieuwe Eerste Kamer zijn dinsdagmiddag gekozen. De BoerBurgerBeweging (BBB) is met 16 zetels, zoals verwacht, de grootste geworden. De coalitie heeft twee extra zetels weten binnen te halen. Daardoor kan het kabinet ook 'over links' samenwerken met de fusiefractie GL/PvdA.

De coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie haalde 24 zetels. Dat zijn er 14 te weinig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De gezamenlijke fractie van GroenLinks en PvdA kan precies deze zetels leveren. Zij haalden samen 14 zetels.

De senatoren zijn gekozen door de in maart verkozen leden van de Provinciale Staten. De Eerste Kamer wordt in Nederland getrapt verkozen. In totaal hebben 616 mensen dinsdagmiddag hun stem uitgebracht.