Kaag over bedreigingen: 'Ik laat mijn leven niet leiden door sociale media'

Vicepremier en D66-leider Sigrid Kaag is onderwerp van gesprek sinds zij op tv zichtbaar geëmotioneerd werd omdat haar dochters zich zorgen maken over haar veiligheid. Het is een breder verhaal, zegt Kaag tegen NU.nl. "Iedereen die er net iets anders uitziet dan het oude beeld, heeft het zwaarder te verduren in de publieke opinie."

Wat speelt er volgens u in de samenleving dat we al jaren deze bedreigingen bij politici zien?

"Het is een breder verhaal. Haat, intimidatie, bedreigingen en beschuldigingen zijn veel meer gericht tegen vrouwen dan tegen mannen."

"Het is ook meer gericht tegen mensen van kleur of mensen met een migratieachtergrond. Hoewel het soms over een derde generatie gaat, dus dan kun je dat niet eens meer zeggen. Iedereen die er net iets anders uitziet dan het oude beeld, heeft het zwaarder te verduren in de publieke opinie."

"Sociale media spelen ook een grote rol. Daardoor kan een vertekend beeld ontstaan. Dat is heel zorgwekkend. De bedreigingen zijn heel reëel."

Zien we nu dan een omslag in de maatschappij waarin mensen van 'het oude beeld' die veranderingen lastig vinden?

"Ik ben geen socioloog, dus ik wil dit soort grote dingen niet duiden. Ik denk wel dat we in een periode leven waarin grote veranderingen plaatsvinden. Mensen voelen zich onzeker over hun toekomst. Er komt veel op hen af. De grip op hun leven gaat een beetje verloren."

"Het gevoel van op drift zijn, heeft bij sommigen een grotere impact. Dan kanaliseer je ergens je boosheid en je woede. Nogmaals, sociale media hebben daar een vaste rol in. Ook via de algoritmes en targetting. Fragmenten worden continu herhaald. Dat wekt een bepaald beeld op."

"Kijk ook naar het niveau van sommige politieke debatten. Vrouwen worden soms zo vaak op een bepaalde manier aangesproken dat het normaal wordt."

Waar doelt u op?

"Nou, kijk maar eens naar de socialemedia-accounts van bepaalde politici."

Is hier kruid tegen gewassen? Moet de politiek bijvoorbeeld voorwaarden stellen aan de algoritmes?

"Vanuit de Kamer en het kabinet kijken we naar welke regelgeving de maatschappij kan beschermen. Je kunt normerend optreden, zonder dat je in het fundamentele recht op de vrijheid van meningsuiting treedt. Het zijn ook persoonlijke voorkeuren: alles wat je mag zeggen, moet je niet altijd willen zeggen."

"We gaan als maatschappij wel samen over zelfregulering. Dat doe je thuis, op school of op de voetbalvereniging. Je moet elkaar aanspreken op gedrag. Dat is misschien heel ouderwets, maar het werkt wel zo. Ik ben van de generatie leven en laten leven. Die levenshouding wil ik graag. Uw leven is mijn leven niet, maar ik gun u alles."

"Laten we vreedzaam zijn en binnen de wet blijven. Dan komen we al een heel eind. Dat klinkt simpel, maar het is vaak heel veel werk."

Hoopt u op zelfreinigend vermogen?

"Geen hoop. We moeten er zelf aan werken. Politici moeten daarbij het goede voorbeeld geven. We moeten ook kijken naar wet- en regelgeving als het gaat om doxing of haat en discriminatie op sociale media."

"Je moet ook kijken naar waar we zelf verantwoordelijk voor zijn. Het kan niet zo zijn dat we constateren dat het kalf verdronken is en we daarna de put gaan dempen. Want we schaden daarmee de rechtsstaat en we schaden de democratie. Dat is het grotere verhaal. Het kan ons allemaal raken en treffen. "

"Ik vrees ook dat je zelfcensuur krijgt. Ik hoor weleens dat mensen niet twitteren omdat ze vrezen voor de drek die ze dan over zich heen krijgen."

Denkt u zelf ook weleens: laat dat tweetje maar zitten?

"Nee, maar ik tweet ook niet zoveel en ik lees Twitter ook bijna nooit. Ook uit zelfbescherming."

U kunt misschien ook denken: ik kijk het beest in de bek.

"Dat doe ik ook wel. Ik weet wat er wordt geschreven. Ik laat me niet afleiden van de taak die ik heb. Ik laat mijn leven niet leiden door sociale media, want dan ben je op het verkeerde pad."

Heeft het impact op u als politicus? Lijdt uw werk eronder?

"Nee, absoluut niet."

Het ging na dat fragment ook veel over de twijfel die u hebt om wel of niet door te gaan. Is die twijfel er ook echt?

"Dat zijn de krantenkoppen. Ik zou zeggen: 'Kijk het hele programma zondag zelf.'"

"Ik heb een heel werkend leven en een topcarrière achter de rug. Ik ben niet gemaakt door de Nederlandse politiek. Je moet ook de deur openhouden om andere dingen te doen. Op dit moment ben ik nog steeds minister van Financiën, eerste vicepremier en partijleider van D66. Maar ik heb nooit geloofd dat de ene functie heiliger is dan andere."

Premier Mark Rutte zegt vaak dat hij zijn baan zo ontzettend leuk vindt. Moet je politiek heel erg leuk vinden om het tot het hoogste ambt te schoppen?

"Volgens mij moet je een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben, plichtsgetrouw zijn en de overtuiging hebben dat je altijd het goede probeert te doen voor het land. Die drie elementen heb ik."

Wat zegt het over het politieke debat dat deze discussie pas op de voorgrond komt als u emotioneel wordt op tv?

"Dat zegt iets aardigs over heel veel mensen in Nederland. Het is hartverwarmend."