Kaag emotioneel tijdens interview als dochters zeggen te vrezen voor haar leven

Sigrid Kaag kon donderdag tijdens een interview met Twan Huys haar tranen niet bedwingen. De minister van Financiën zag in een filmpje hoe twee van haar dochters vertelden te vrezen voor haar leven.

Kaag was te gast in het interviewprogramma College Tour van Twan Huys. Daarin werd ze onder meer gevraagd naar haar werk als minister en status als bekend persoon.

In een filmpje uitten haar dochters hun zorgen over hun moeder. "Het hoeft maar één keer mis te gaan. Ik wil eigenlijk dat ze een andere baan vindt." Ze vertellen bang te zijn "dat mijn moeder eindigt zoals Els Borst".

Voormalig minister van Volksgezondheid Borst werd in februari 2014 dood aangetroffen in haar garage. De D66-politica bleek met messteken om het leven te zijn gebracht. De dader was een psychiatrische patiënt die boos was over haar euthanasiebeleid.