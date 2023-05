Rutte en De Jonge worden in 2025 verhoord over rol in aanpak coronacrisis

De parlementaire enquête over de aanpak van de coronapandemie gaat naar verwachting drie jaar duren. Tijdens het onderzoek worden hoofdrolspelers als premier Mark Rutte en oud-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in het openbaar gehoord.

In een voorstel van de commissie die de enquête voorbereidt staat dat de verhoren kunnen plaatsvinden van februari tot en met september 2025. Begin 2026 kan er dan een rapport met conclusies en aanbevelingen liggen.

Het Presidium wil het voorstel overnemen, schrijft het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer in een brief. De Kamer zelf moet zich er nog over buigen.

De parlementaire enquête moet inzicht bieden in hoe belangrijke besluiten in de aanpak van het coronavirus tot stand kwamen. Ook moeten er "lessen worden getrokken", zodat Nederland beter is voorbereid op een eventuele volgende gezondheidscrisis.

De commissie wijst erop dat vanaf begin 2020 in een zeer hoog tempo maatregelen werden getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. "Gedurende de crisis is er daardoor in verschillende fases weinig gelegenheid geweest voor politiek en maatschappelijk debat, reflectie, consultaties, belangenafwegingen en evaluaties, die buiten crisistijd meer gangbaar zijn."