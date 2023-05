Oud-topambtenaar hoorde over 'toeslagenmemo', maar wordt niet vervolgd

Voormalig directeur-generaal Jaap Uijlenbroek van de Belastingdienst wordt niet vervolgd voor meineed tijdens een verhoor van de enquêtecommissie over het toeslagenschandaal. De oud-topambtenaar zei destijds dat hij niets wist van een memo die veel leed voor gedupeerde ouders had kunnen voorkomen.

Het Openbaar Ministerie concludeert nu dat de oud-topambtenaar wel had gehoord over het zogenoemde memo-Palmen, maar niet bewust loog dat hij die niet heeft gelezen.

"Uit onderzoek is gebleken dat het memo wel ter sprake is gekomen in overleggen waaraan hij deelnam en dat er in mails wel naar het memo is verwezen, maar niet onder de titel 'Palmen'", schrijft het OM donderdag.

Het memo is in 2017 opgesteld door Sandra Palmen, destijds een hoge jurist bij de Belastingdienst. Zij waarschuwde toen al dat ouders onterecht in de knel kwamen door de harde fraudejacht bij de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Palmen noemde het optreden van de fiscus richting de ouders "laakbaar". Ze adviseerde "met klem" de werkwijze aan te passen, de klachten van ouders gegrond te verklaren en hen een vorm van compensatie aan te bieden.

Als er toen iets met de waarschuwingen van Palmen was gedaan, had dat veel leed voor gedupeerde ouders kunnen voorkomen. Het memo werd alleen pas in het najaar van 2020 openbaar gemaakt. De ambtelijke en politieke top van de Belastingdienst beweerden dat zij er tot die tijd niets over hadden gehoord.

Wist Uijlenbroek écht niets van memo?

Uijlenbroek verklaarde eind 2020 dat hij via de media kennis had genomen van het memo en het document hem niet op een andere wijze had bereikt. Maar uit een reconstructie van RTL Nieuws en Trouw bleek dat het memo in 2019 al bij het ministerie was beland.

Dat wierp de vraag op of Uijlenbroek écht niets wist van het memo. Tijdens de verhoren stond hij onder ede en dan is liegen meineed. Een strafbaar feit.

"Via de media heb ik kennis kunnen nemen van dit memo", zei Uijlenbroek op 20 november 2020 tegen de enquêtecommissie. En iets later in het verhoor: "Op geen enkele manier heeft dat memo mij ooit eerder bereikt dan via deze media-uitingen."

Met "kennisnemen" en "'bereiken" bedoelde Uijlenbroek dat hij het memo nooit eerder zelf had ontvangen, gelezen of bestudeerd, zo verklaarde hij tegenover de Rijksrecherche.