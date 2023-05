Rutte blijft toeslagenouders vragen om geduld, ondanks frustratie in Kamer

Delen via E-mail

Premier Mark Rutte blijft de ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal vragen om geduld. Hij zegt de frustratie over de moeizame compensatieregeling te delen, maar kan niet beloven dat het sneller gaat. "Dan draai ik mensen een rad voor de ogen."

Rutte wil het liefst vandaag alle toeslagenouders te helpen. "Daar is geen discussie over", zegt de premier dinsdagavond tijdens een debat over de afhandeling van het toeslagenschandaal.