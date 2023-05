Minister Wiersma biedt VVD-fractie en medewerkers excuses aan voor gedrag

Onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD) heeft dinsdagochtend excuses aangeboden aan de VVD-fractie en (oud-)fractiemedewerkers voor zijn gedrag als Tweede Kamerlid. Ook heeft hij zich verontschuldigd voor de "lelijke situatie" waarin de fractie is terechtgekomen.

Wiersma deed dat bij de wekelijkse fractievergadering van de VVD. Hij was op het matje geroepen vanwege de aanhoudende berichten over zijn felle gedrag.

Twee weken geleden liet de minister op Instagram weten dat hij zich als Kamerlid "kwetsend" en "onaangenaam" heeft gedragen naar zijn fractiemedewerkers. Hij schreef dat nadat De Telegraaf eind april met een bericht naar buiten was gekomen over zijn gedrag als minister.

De minister erkende na het bericht dat hij soms te fel is geweest. Hij heeft vervolgens bij voormalige werkgevers, zoals de VVD-fractie, gepolst of hij daar ook over de schreef is gegaan.