Defensie neemt stap: Reaper-drones straks bewapend met bommen en raketten

Defensie gaat de onbemande Reaper-drones bewapenen. Er is munitie aangekocht vanuit de Verenigde Staten. Het gaat om bommen die ook al door F-35-gevechtsvliegtuigen worden gebruikt en Hellfire-raketten die Apache-gevechtshelikopters gebruiken.

De beslissing komt niet uit de lucht vallen. Defensie was al van plan om de onbemande drones te gaan bewapenen vanwege het "sterk veranderde dreigingsbeeld". Door de oorlog in Oekraïne is het besef ontstaan dat Nederland zichzelf en in NAVO-verband beter moet kunnen verdedigen. Een Kamermeerderheid sprak zich vorig jaar al uit om de drones te bewapenen.

Nederland beschikt over vier zogeheten MQ-9 Reaper-drones. Daar komen er in 2026 nog vier bij. Alleen de modellen die Nederland nu al heeft, hoeven te worden aangepast.

De vliegtuigen zijn zo'n 11 meter lang en kunnen tot een hoogte van 13 kilometer vliegen. De drones zijn zoals gezegd onbemand: dat houdt in dat ze vanuit Nederland via een satellietverbinding worden aangestuurd.

Dat was ook de reden waarom de drones niet eerder zijn bewapend: een deel van de Kamer vond het aanvankelijk niet "ethisch verantwoord" om vanuit een kantoor in Leeuwarden doelen in een ander land te bestoken.