Eerste Kamer debatteert twee dagen over nieuwe pensioenwet

De Eerste Kamer debatteert deze week over de nieuwe pensioenwet. En dat is niet het minste debat; het gaat namelijk om de grootste hervormingen sinds lange tijd. Ondanks brede steun in de Tweede Kamer, zal pensioenminister Carola Schouten nog wat aarzelende Eerste Kamerleden moeten overtuigen om de wet erdoor te krijgen.

De Eerste Kamer (de senaat) debatteert maandag en dinsdag. Eerst spreken de fracties zelf en daarna is de beurt aan minister Schouten.

De timing van het debat valt al niet goed, want volgende week wordt de nieuwe senaat gekozen. Deze gaat er na de afgelopen verkiezingen heel anders uitzien; de BBB van Caroline van der Plas is dan in één klap de grootste partij. Die partij is fel tegenstander van de pensioenwet. Daarom zeggen meerdere partijen er alles aan te doen om de stemming over de wet uit te stellen.

Er is nog steeds veel onduidelijk over de pensioenwet. Zo willen PvdA en GroenLinks opheldering over een regeling voor fysiek zware beroepen. Ook willen ze meer tijd voor pensioenfondsen om over te stappen naar het nieuwe stelsel. PvdA en GroenLinks stemden in de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel. Zij zijn ook nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

De Tweede Kamer keurde de wet eind december goed. De wet is uitgebreid behandeld, aangezien het om een van de grootste sociale verbouwingen in de afgelopen tijd gaat.

Het nieuwe pensioenstelsel Het Nederlandse pensioenvermogen telt zo'n 1.500 miljard euro.

Dat geld gaat van één gezamenlijke pot naar miljoenen individuele pensioenpotjes.

Hoe groot dat individuele potje wordt, hangt af van hoeveel je zelf hebt ingelegd.

Het is nog niet duidelijk hoe pensioenfondsen dat geld moeten verdelen.

Kabinet moest water bij de wijn doen

Om het plan niet direct in de Eerste Kamer te laten stranden, moest het kabinet een aantal aanpassingen doen. De oppositie wilde onder meer dat jongeren al vanaf hun 18e sparen voor hun pensioen. Dat is nu nog 21 jaar.