Tot diep in de nacht gesprekken over landbouwakkoord, maar nog geen groen licht

Vertegenwoordigers van de agrarische sector, natuurorganisaties, provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onderhandelen nog steeds over het landbouwakkoord, maar er is nog geen witte rook. Minister Piet Adema (Landbouw) zei eerder nog dat woensdag de laatste dag was om er samen uit te komen. Maar een akkoord voor Hemelvaart lijkt inmiddels zo goed als onmogelijk.

Rond 3.30 uur waren alleen nog de drie landbouwpartijen, onder wie de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), minister van Landbouw Piet Adema en premier Mark Rutte aan het onderhandelen. De andere partijen waren al vertrokken.

"We hoopten vanavond en vannacht een voorlopig conceptakkoord te hebben dat aan de bestuurlijke achterban zou kunnen worden voorgelegd, maar zover zijn we nog niet", zegt een woordvoerder van het overleg. Volgens hem is er nog geen zicht op een akkoord.

Nog onduidelijk hoe doelen gehaald moeten worden

Het landbouwakkoord moet de boerensector perspectief geven. De agrarische sector staat voor een grote uitdaging. Er moet een omschakeling komen naar verduurzaming.

De stikstofuitstoot moet flink omlaag, de klimaatdoelen moeten worden gehaald en de waterkwaliteit moet omhoog.

De opgaven en doelen voor de boeren zijn dus helder, maar het is nog onduidelijk hoe die doelen gehaald moeten worden en hoe de toekomst voor deze groep er precies uitziet.

Zo'n omschakeling kost ook geld. Het kabinet wil daarom dat het bedrijfsleven, zoals supermarkten, veevoederbedrijven en banken, een "niet-vrijblijvende bijdrage" gaat leveren. Of dat in de vorm van geld is of via andere manieren, moet ook allemaal in het landbouwakkoord komen te staan.

Akkoord ook belangrijk voor klimaatbeleid

Ook voor de invulling van sommige klimaatplannen wordt op het landbouwakkoord gewacht, liet minister Rob Jetten (Klimaat) onlangs weten.

Zonder landbouwakkoord loopt dus een belangrijk onderdeel van het stikstof- en klimaatbeleid van het kabinet vast.