Nog altijd geen landbouwakkoord, partijen doen komende weken laatste poging

De onderhandelende partijen zijn woensdag nog niet tot een landbouwakkoord gekomen. Ze hebben de hele nacht gesproken, maar "diverse belangrijke thema's" liggen nog open, zei LTO Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak. Minister Piet Adema (Landbouw) liet donderdagochtend weten dat de onderhandelingen de komende weken doorgaan.

Adema had de wens om het akkoord voor Hemelvaartsdag af te ronden. Toch hebben de partijen geen overeenstemming bereikt.

Ook premier Mark Rutte, die midden in de nacht nog aanschoof, kon geen doorbraak forceren. "Er is nog veel werk aan de winkel", zei Rutte na afloop.

De pijnpunten zijn onder meer de financiering van het landschapsbeheer voor boeren en de bescherming van boeren en tuinders die willen doorgaan. Ook het mestbeleid en afspraken over de hoeveelheid vee per hectare grasland leveren moeilijkheden op.

Verder moet er nog een oplossing komen voor de zogenoemde PAS-melders. Dat zijn boeren die aanvankelijk op de juiste wijze met een stikstofvergunning zijn gaan ondernemen. Maar een uitspraak van de rechter in 2019 verbood de vergunning, waardoor de boeren ineens illegaal opereerden.

'Nog intensieve gesprekken nodig'

Adema verwacht dat de komende weken nog "intensieve gesprekken" nodig zijn. "We praten over hele grote thema's, die ingrijpend zijn voor de landbouwsector", zegt de minister.

Van der Tak voert de druk op het kabinet op. "Het moge vanuit LTO helder zijn: we verwachten van het kabinet echt stappen."

LTO Nederland voelt mogelijk weer druk van de radicale actiegroep Farmers Defence Force (FDF). De belangenclub heeft al laten weten niets te zien in de plannen. "We accepteren niet dat we uitgekocht worden, belast worden en dat ons de nek omgedraaid wordt", zei FDF-voorman Mark van den Oever woensdagmiddag in een filmpje, nog voordat hij het akkoord had gezien.

Adema blijft vertrouwen houden in een goede afloop, liet hij weten. "Maar we zijn er nog niet", voegde hij eraan toe. De bewindsman moet ook wel blijven hopen op succes, want een belangrijk deel van het kabinetsbeleid is afhankelijk van een breed gedragen landbouwakkoord.

Moeizame gesprekken lopen al sinds december

Het landbouwakkoord is een belangrijk onderdeel van het stikstof- klimaat- en landbouwbeleid. Het moet vooral perspectief bieden aan boeren die willen verduurzamen.

De partijen spreken ook over eerlijke verdeling van de kosten die verduurzaming met zich meebrengt. Het kabinet verlangt van bedrijven een "niet-vrijblijvende bijdrage" in de omschakeling naar een duurzame landbouw.

De belangrijkste organisaties spreken elkaar aan de zogenoemde hoofdtafel. Daar schuiven vertegenwoordigers van de agrarische sector, natuurorganisaties, provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan.

De onderhandelingen over het akkoord lopen al sinds december. Ze hadden eigenlijk in maart afgerond moeten zijn.