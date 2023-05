Defensie beveiligt zwaar militair materieel amper: 'Konden over hek klimmen'

De beveiliging van militaire objecten als gevechtsvliegtuigen, radarinstallaties en wapensystemen is ondermaats, constateert de Algemene Rekenkamer. Medewerkers konden vier keer binnenkomen bij Defensie. "Dit kan zeer ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid van de Staat of zijn bondgenoten."

"Een keer klom het team een hek over, een andere keer glipte het mee door een elektrisch bediende toegangspoort die lang bleef openstaan. Onopgemerkt door het elektronische beveiligingssysteem kon het team tot in extra beveiligd gebied komen", schrijft de Rekenkamer. Medewerkers van Defensie die voorbijliepen stelden geen vragen.

"Als het testteam had gewild, had het deze objecten kunnen beschadigen of ontvreemden. We zagen organisatorische, bouwkundige en elektronische tekortkomingen", gaat de Rekenkamer verder. De organisatie wijst erop dat in verband met de oorlog in Oekraïne juist een verhoogd niveau van waakzaamheid op defensielocaties geldt.

Extra pijnlijk is de conclusie rondom de beveiliging van militaire objecten die het zwaarst beveiligd horen te zijn. "Die zijn dat in de praktijk niet. Er is sprake van verouderde gebouwen, ernstig vertraagde elektronische systemen en een (te) laag veiligheidsbewustzijn bij het personeel."

De Rekenkamer controleert elk jaar of ministeries hun zaken op orde hebben. In de basis wordt gecontroleerd of het belastinggeld goed is besteed. Ook wordt jaarlijks gekeken of maatregelen goed uitpakken in de praktijk. Dit jaar is voor het eerst gekeken naar de beveiliging bij Defensie.

Minister erkent beveiligingsproblemen

De deskundigen willen dat minister Kajsa Ollongren van Defensie gaat inventariseren bij welke militaire objecten grote beveiligingsrisico's spelen. Ook moet Defensie voortaan "regelmatig" testen of de getroffen maatregelen effect hebben en investeren in "toekomstbestendige beveiligingsmaatregelen". Ten slotte moet het veiligheidsbewustzijn bij het personeel van Defensie aanzienlijk worden verhoogd.