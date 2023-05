Akkoord over hervormingen jeugdzorg, partijen leggen plan voor aan achterban

De bij de jeugdzorg betrokken partijen zijn het na lang onderhandelen eens geworden over de hervormingen. Onder meer jeugdzorgaanbieders, cliëntorganisaties en professionals leggen de zogenoemde Hervormingsagenda Jeugd nu voor hun achterban.

Het plan had eigenlijk vorig jaar al klaar moeten liggen. Maar het liep vertraging op doordat de jeugdzorgpartijen, gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het niet eens konden worden over de financiering. In april lukte dat toch, waarna de weg vrij was voor de rest van het akkoord.