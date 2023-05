Korte huurcontracten voor studentenwoningen verleden tijd

Wie een woning of kamer verhuurt aan studenten mag straks geen kortlopend contract meer aanbieden van bijvoorbeeld een of twee jaar. Zulke contracten blijven wel mogelijk voor bijvoorbeeld buitenlandse studenten die een jaar in Nederland komen studeren.

Dat heeft de Tweede Kamer dinsdag bepaald. De plannen zijn onderdeel van een groter pakket maatregelen om tijdelijke huurcontracten op de woningmarkt tegen te gaan. Die tijdelijke contracten waren aan een stevige opmars bezig sinds ze in 2016 werden toegestaan.

PvdA en ChristenUnie wilden van de tijdelijke contracten af, omdat ze voor veel onzekerheid zorgen bij huurders. De partijen willen dat vaste contracten weer de norm worden en kregen een meerderheid van de Tweede Kamer achter zich.

D66 en SP voegden daar dinsdag de nieuwe regels voor studentenwoningen aan toe. Volgens de twee partijen lopen steeds meer studenten tegen tijdelijke contracten aan en zorgt dit voor veel onzekerheid.

Studenten hebben volgens de partijen een stabiele uitvalsbasis nodig in plaats van steeds op zoek te moeten naar andere woonruimte. Ook durven ze vanwege die onzekerheid amper te klagen bij hun huisbaas over ernstige gebreken zoals lekkages of rotte kozijnen.