Tweede Kamer stemt voor stikstoffonds, maar meerderheid in senaat onzeker

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een fonds van ruim 24 miljard euro voor het terugbrengen van stikstof, verduurzaming van de landbouw en versterking van de natuur. Maar of het fonds er daadwerkelijk komt, is uiterst onzeker.

Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en BBB steunen het fonds in de Tweede Kamer niet. Dat is een klap voor het kabinet, want in de Eerste Kamer heeft de coalitie geen meerderheid.

Deze partijen zouden kunnen helpen om die meerderheid te krijgen. Maar tijdens het twee dagen durende debat kregen ze niet de gewenste aanpassingen aan het miljardenfonds. Die miljarden zijn essentieel voor het stikstofbeleid van het kabinet.

GroenLinks en PvdA, die in de Eerste Kamer samen een fractie vormen, lieten vorige week al weten dat zij tegen het fonds zouden stemmen. De partijen willen dat de stikstofdeadline duidelijk in de wet komt te staan. Daarbij gaat het om halvering van de stikstofuitstoot in 2030.

Bovendien wil het linkse blok meer garanties dat het geld ook echt naar de gestelde natuurdoelen gaat. GroenLinks en PvdA spreken nu van een "blanco cheque".

BBB wil geen geld naar onteigening

BBB-leider Caroline van der Plas had weer andere beweegredenen voor haar tegenstem. Zij wil meer geld voor innovatie en technologische ontwikkelingen, liet ze dinsdag weten in een stemverklaring.

Daarnaast wil ze de garantie dat er geen cent uit het fonds naar gedwongen uitkoop van boeren gaat. Verder wil ze dat de minister van Landbouw, op dit moment Piet Adema, een vinger in de pap krijgt bij het fondsbestuur. Nu ligt de zeggenschap alleen bij de minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal.