Gemeenten verrast dat kabinet stopt met betalen opvang uitgeprocedeerden

Gemeenten zijn 'onaangenaam verrast' door de keuze van het kabinet om vanaf volgend jaar te stoppen met het betalen voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.

De vijf gemeenten die een speciale opvanglocatie voor deze groep mensen hebben zijn niet van het besluit op de hoogte gebracht door het kabinet. Zij moesten dit nieuws zelf opmaken uit de voorjaarsnota, die eind april naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het gaat om de gemeenten Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht. Zij vangen mensen op zonder geldige papieren, zodat deze groep niet op straat beland en buiten het zicht raakt van de overheid en instanties. De gemeenten krijgen hiervoor momenteel nog een vergoeding.

"Het is verre van chique dat we op deze manier te horen krijgen dat er geen financiering meer voor is", vindt de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink. Hij is ook voorzitter van de commissie Asiel en Migratie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). "Daarnaast is het opmerkelijk, omdat de kosten voor deze pilot jaarlijks rond de 30 miljoen euro liggen." Volgens Groot Wassink is dat slechts een fractie van het totale bedrag dat het kabinet voor asiel en opvang uittrekt.

Ook de gemeenten Groningen en Utrecht zagen het voornemen van het kabinet niet aankomen. "Wij vinden dit een erg vreemde keuze, waar we onaangenaam door verrast zijn", laat een woordvoerder van de gemeente Groningen weten.

Besluit mogelijk gevolgen voor 1.100 ongedocumenteerden

De Utrechtse wethouder Rachel Streefland (ChristenUnie), in die gemeente verantwoordelijk voor de asielopvang, spreekt van een "totale verrassing" en hoopt dat het een foutje betreft. "Inhoudelijk is dit onbegrijpelijk en zeer onverstandig. Het gaat hier om vaak heel kwetsbare mensen, je wil niet dat die gaan rondzwerven op straat."

Ook VluchtelingenWerk Nederland vreest dat uitgeprocedeerde asielzoekers op straat belanden als de opvanglocaties geen overheidsgeld meer krijgen. "Als hiervoor geen budget meer wordt gereserveerd, zijn de gevolgen voor de 1.100 mensen die nu worden opgevangen niet te overzien."

Het kabinet heeft het besluit genomen, omdat de kosten voor de asielopvang flink oplopen. Er is voor asielopvang in het algemeen 8,7 miljard euro extra vrijgemaakt tot en met 2026.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) gaat binnenkort met de vijf gemeenten in gesprek over het stoppen van de financiering voor opvang van uitgeprocedeerde mensen.

Van der Burg heeft de gemeenten dit jaar ook hard nodig om opvang van reguliere asielzoekers te regelen, maar het nieuws over de bezuiniging op de opvang van uitgeprocedeerden heeft de verhoudingen tussen de twee bestuurslagen verder op scherp gezet.

Coalitiepartijen D66 en CU

Ook coalitiepartijen D66 en ChristenUnie willen dat het kabinet vasthoudt aan de (financiële) afspraken. D66-Tweede Kamerlid Marijke Podt rekent erop dat de staatssecretaris deze vorm van opvang ook nog na dit jaar betaalt. "Deze regeling zorgt voor een dak voor ongedocumenteerden en veiligheid op straat. Gemeenten die zich ook al zo inzetten voor reguliere asielopvang moeten we blijven ondersteunen", laat ze weten.

Kamerlid Don Ceder van de kleinste regeringspartij zegt ook dat het wat hem betreft "echt anders gaat. Samen met gemeenten moet dit kabinet gewoon uitvoering geven aan de afspraken voor een landelijk dekkend netwerk, juist omdat dat nu zo belangrijk is voor gemeenten, de openbare orde en fatsoenlijk asielbeleid."

In het coalitieakkoord is juist afgesproken dat de speciale opvang voor ongedocumenteerden landelijk uitgebreid zou worden. De vijf gemeenten doen momenteel nog mee aan een pilot die gestart is in 2019. De proef zou tot 2022 duren, maar werd dit jaar nog verlengd.