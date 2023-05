Nog geen duidelijkheid over landbouwakkoord, boerenlobbygroep wijst tekst af

Het landbouwakkoord laat voorlopig op zich wachten. Ondanks een ultimatum van boerenlobbyorganisatie LTO ligt er deze week hoogstwaarschijnlijk zelfs nog geen definitieve tekst van een onderhandelingsakkoord. LTO wijst de concepttekst af, laat zij maandag weten.

Volgens de organisatie is eerst een "forse bijsturing" van de concepttekst nodig. LTO is een belangrijke partij van het kabinet om aan tafel te houden.

LTO schrijft in een verklaring dat "de tekst voor ons onvoldoende wenkend perspectief biedt" voor boeren om te laten doorrekenen. Het concept is dan ook niet rijp om voorgelegd te worden aan de bestuurlijke achterban en later de leden. "De kritiek op het concept werd breder gedeeld door verschillende deelnemers aan tafel", laat LTO weten. Er wordt dan ook een "laatste poging" gedaan om "forse verbeteringen" aan te brengen aan de tekst.

Een akkoord is politiek ook belangrijk, omdat landbouwminister Piet Adema er toekomstperspectief mee wil schetsen voor boeren. De boerensector zal, voornamelijk vanwege de stikstofcrisis, flink moeten veranderen de komende jaren. Bovendien heeft coalitiepartij CDA aangegeven te willen heronderhandelen over de stikstoftekst in het coalitieakkoord. Dat gesprek zal pas worden gevoerd als er duidelijkheid is over het landbouwakkoord.