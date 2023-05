Vertrouwen in de politiek op laagste niveau in tien jaar tijd

Ons vertrouwen in de politiek lag vorig jaar op het laagste niveau in tien jaar tijd. Zo'n 25 procent van de Nederlanders ouder dan vijftien jaar had vertrouwen in de Tweede Kamer, en slechts 21 procent in politici in het algemeen.

Het vertrouwen in politici is daarmee ongekend laag, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS, dat dit sinds 2012 onderzoekt. Aan het begin van de coronapandemie was dat percentage nog 58 procent, maar sinds 2020 zette een flinke daling in.

Andere politieke instanties zoals de Europese Unie en de gemeenteraad verliezen ook vertrouwen. Ongeveer de helft van de mensen denkt dat deze instituties hun werk goed uitvoeren.

Met ons vertrouwen in de medemens is het beter gesteld: 66 procent van de mensen zegt dit te hebben. Daarnaast gelooft zo'n 80 procent dat rechters, politie en de gezondheidszorg eerlijk werk verrichten.

Er is een verschil in vertrouwen tussen mensen met verschillende opleidingsniveaus. Laagopgeleide mensen hebben minder vertrouwen in mensen om zich heen, namelijk zo'n 40 procent. Bij hoogopgeleide mensen is dat percentage ruim twee keer zo hoog.

Afgelopen februari ontdekte De Nederlandsche Bank (DNB) al dat het vertrouwen in de politiek daalde door onder meer de hoge inflatie en de gestegen energierekening. Mensen die last hebben van de hoge prijzen bij het doen van de dagelijkse boodschappen, hebben het minste vertrouwen in de politiek. Het vertrouwen in banken lag in 2020 net onder 50 procent, meldt het CBS. Zo ook in DNB.