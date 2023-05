Zelensky hamert tijdens toespraak in Nederland op berechting Poetin in Den Haag

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft er donderdag in een toespraak in Nederland op gehamerd dat de oorlogsmisdaden van Rusland tegen zijn land berecht moeten worden. Dat moet gebeuren bij een speciaal, nog op te richten internationaal tribunaal.

"We willen hier in Den Haag natuurlijk allemaal een andere Vladimir zien", grapte Zelensky donderdag aan het begin van zijn toespraak in het World Forum in Den Haag. Hij doelde daarmee op de berechting van de Russische president Vladimir Poetin.

Het vervolg van zijn speech met de titel "No Peace without Justice for Ukraine" was bloedserieus. Zelensky somde op met welke oorlogsmisdaden Oekraïne te maken heeft. Hij verwees daarbij naar recente Russische raketaanvallen, waarbij 25 mensen omkwamen. "Dat waren burgers", zei hij.

De daders van die en alle andere aanvallen mogen daar niet mee wegkomen, stelde de Oekraïense president. Hij benadrukte dat dit vooral voor Poetin geldt, al sprak hij zijn naam gedurende de hele toespraak niet uit.

"Hij verdient het berecht te worden voor zijn criminele daden", zei Zelensky over de Russische president. "Ik weet zeker dat dat gaat gebeuren als we de oorlog winnen. En we zullen winnen."

Wat Zelensky betreft, gebeurt die berechting in Den Haag. "De hoofdstad van het internationaal recht", voegde hij eraan toe.

Hoekstra: 'Klein deel van mensen wordt veroordeeld'

Niet ontoevallig kregen minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en burgemeester Jan van Zanen van Den Haag deze boodschap in de zaal ook mee.

Of Poetin inderdaad in Den Haag berecht moet worden voor oorlogsmisdaden, is volgens Hoekstra uiteindelijk de "ultieme consequentie" van het arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof in Den Haag eerder dit jaar.

De minister weet ook dat de kans op berechting bij internationale tribunalen klein is. "Uiteindelijk wordt maar een klein deel van de mensen veroordeeld", zei Hoekstra tijdens een kort persmoment na de toespraak van Zelensky.

Maar Hoekstra put hoop uit de arrestatie en veroordeling van Slobodan Milosevic, Ratko Mladic en Radovan Karadzic voor het Joegoslaviëtribunaal, ook in Den Haag. "Daar was het ook de verwachting dat het nooit zou gebeuren. Maar uiteindelijk is het toch gelukt", zei hij.

Zelensky wil tribunaal zoals Neurenberg

Hoe zo'n tribunaal voor Oekraïne eruit moet zien, is nog niet helemaal duidelijk. Behalve voor Zelensky. Hij opperde om een voorbeeld te nemen aan Neurenberg, de Duitse stad waarin na de Tweede Wereldoorlog strafprocessen plaatsvonden tegen kopstukken van het naziregime.

Zelensky: "Als we echte gerechtigheid willen, moeten we niet zoeken naar excuses. Niet zoeken naar de tekortkomingen van het internationaal recht. We moeten gedurfde beslissingen nemen. Net zoals de oprichters van Neurenberg dat deden."