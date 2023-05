President Zelensky in Nederland aangekomen voor speech en gesprek met Rutte

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is woensdagavond in Nederland aangekomen. Hij zal onder meer een toespraak houden en met premier Mark Rutte praten, zeggen ingewijden tegen ANP. Eerder meldde het persbureau al dat hij op weg was naar Nederland.

Waar en wanneer hij zijn speech geeft en met Rutte praat, is niet bekendgemaakt. De titel van zijn toespraak is "Geen vrede zonder gerechtigheid", meldt Nieuwsuur. Verder staat een ontmoeting met Kamerleden op de agenda, meldt ANP.

Zelensky gaat volgens het persbureau ook langs bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Het ICC doet onderzoek naar misdaden die zijn gepleegd in de oorlog in Oekraïne. Nederland steunt dat onderzoek met geld en met marechaussees die zoeken naar bewijzen van misdaden in Oekraïne.

De Russische invasie van het land duurt inmiddels ruim veertien maanden. De stad Bakhmut is al maanden het toneel van de hevigste en bloedigste gevechten tot nu toe. Russische troepen leken de stad te hebben ingenomen. Maar Oekraïne meldt al weken dat het de strijd in en rond de stad blijft doorzetten.

'Uitkomst oorlog van cruciaal belang voor onze veiligheid'

Het kabinet houdt er rekening mee dat de strijd nog lang kan duren. "Zonder militaire steun van partners kan Oekraïne zichzelf niet verdedigen tegen de Russische agressie", schreef minister Kajsa Ollongren (Defensie) onlangs aan de Kamer.

"De uitkomst van de oorlog is ook voor onze veiligheid van cruciaal belang. Nederland is daarom vastberaden om Oekraïne militair en politiek te blijven steunen om zichzelf te verdedigen tegen de Russische agressie."

Ook Rutte benadrukte bij zijn laatste bezoek aan Oekraïne dat "onze waarden op het spel staan" in de oorlog.

Betere afspraken over onderzoek van misdaden tijdens oorlog

Rutte belt regelmatig met Zelensky en was afgelopen februari voor de tweede keer bij hem op bezoek. Ook minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) bracht al meerdere bezoeken aan Oekraïne. Tijdens zijn laatste bezoek stond een overleg van de nieuwe Dialogue Group on Accountability for Ukraine centraal.

De groep heeft als doel betere afspraken te maken over het onderzoek naar en vervolging van misdaden die tijdens de oorlog gepleegd zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het verzamelen van bewijs. Eerder werd al bekend dat er in Den Haag een speciaal onderzoekscentrum komt om Russische leiders te kunnen berechten voor de inval van Oekraïne.

Verder steunt Nederland Oekraïne ook met militaire en humanitaire middelen. In december zegde het kabinet voor dit jaar 2,5 miljard euro toe.

Premier Mark Rutte en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Kyiv. Foto: ANP

Tot nu toe 1,2 miljard euro uitgegeven

Tot nu toe is daarvan zo'n 1,2 miljard euro uitgegeven. Dit geld is onder meer besteed aan gevechtsvoertuigen zoals tanks, luchtverdedigingssystemen, mitrailleurs, munitie, drones voor waarneming en voertuigen zoals ambulances. Ook heeft Nederland bijvoorbeeld aggregaten, rantsoenen, veldhospitalen en tenten geleverd.

Het kabinet publiceerde onlangs een lijst met alle bestedingen. Eerder informeerde het kabinet de Kamer achter gesloten deuren over de militaire steun, maar sinds een paar weken is er meer transparantie. Het kabinet hoopt het draagvlak voor de voortdurende steun daarmee te behouden. Ook geeft dit een signaal af aan zowel Oekraïne als Rusland, vindt het kabinet.