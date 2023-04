Overheidsbegroting piept en kraakt: kabinet spreekt van 'forse tegenvallers'

Steun voor Oekraïne, een grote asielinstroom, stijgende rente, geld voor Groningen en het nog te betalen prijsplafond zorgen voor een gammele begroting. Tegelijkertijd heeft het kabinet vanwege het tekort aan personeel juist moeite om investeringen rond te krijgen.

Door de miljarden extra uitgaven in combinatie met de krappe arbeidsmarkt "loopt het kabinet tegen de grenzen aan van wat mogelijk is", schrijft minister Sigrid Kaag (Financiën) in de voorjaarsnota die ze vrijdag naar de Kamer heeft gestuurd. Dat geldt voor zowel de overheidsuitgaven als de uitvoeringskracht, meldt de bewindsvrouw.

Een deel wordt gedekt via meevallers. Gek genoeg helpt de krappe arbeidsmarkt in dit geval ook mee. Want door het gebrek aan personeel lukt het de overheid niet altijd om geld dat al beschikbaar was ook daadwerkelijk uit te geven.

Sommige ontwikkelingen zijn het kabinet niet kwalijk te nemen. Neem bijvoorbeeld de stijgende rente op staatsleningen. Die was enkele jaren geleden zo laag, dat lenen gratis was of zelfs geld opleverde. "De tientallen miljarden die we lenen, is tegen 0 procent rente of we krijgen er geld op toe. Dat is natuurlijk bizar", zei toenmalig minister van Financiën Wopke Hoekstra drie jaar geleden.