Kabinet moet bezuinigen en schrapt STAP-budget, gratis kinderopvang uitgesteld

Het kabinet moet bezuinigen: de rentelasten op staatsleningen zijn gestegen, de asielopvang is duurder geworden en de schade door gasbevingen in Groningen moet afgewikkeld worden. Bijna alle ministeries moeten geld inleveren. Het scholingsbudget STAP komt te vervallen. Daarnaast wordt de gratis kinderopvang met twee jaar uitgesteld tot 2027, omdat het kabinetsplan niet uitvoerbaar is.

Dat melden Haagse ingewijden woensdag na berichtgeving van de NOS.

De bezuinigingsplannen staan in de voorjaarsnota, het document waarin de wijzigingen van de begroting van dit jaar zijn opgenomen. Wat er precies in de voorjaarsnota staat, wordt bekend als het document vrijdag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, zei minister Sigrid Kaag (Financiën) woensdag na de ministerraad.

Het personeelstekort in de sector is de reden voor het uitstel. Het aantal vacatures in de kinderopvang is in een paar jaar tijd verviervoudigd, de werkdruk is hoog en het ziekteverzuim loopt op. Het uitstel is dan ook geen bezuiniging, maar het gevolg van een probleem met de uitvoerbaarheid.

Brancheorganisatie Kinderopvang zegt in een reactie blij te zijn dat het kabinet "oog heeft voor het enorme personeelstekort in de sector." Voorzitter Loes Ypma van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) vindt het uitstel juist "zeer onverstandig".

Gratis kinderopvang was een van de grootste beloftes van dit kabinet. "Zodat mensen niet meer verdwalen in de ingewikkelde regelingen", staat in het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

De maatregel kwam ook voort uit het toeslagenschandaal, waarin ouders onterecht als fraudeur werden bestempeld en vervolgens door het hardvochtige optreden van de Belastingdienst financieel kapot werden gemaakt. De gratis kinderopvang voor bijna iedereen zou vanaf 2026 ongeveer 2 miljard euro per jaar gaan kosten.

Rutte: 'Niet gewend te bezuinigen'

Premier Mark Rutte erkende woensdag tijdens een persconferentie na de ministerraad dat de hogere rentelasten, het hoger aantal asielaanvragen en geld voor Groningen zorgen voor "ombuigingen", Haags jargon voor bezuinigen.

De afgelopen jaren kwam er bij het kabinet steeds meer geld binnen dan er werd uitgegeven. Het is voor het eerst in jaren dat de broekriem weer strakker moet worden aangetrokken. Rutte: "Dat zijn we niet meer gewend."

Net zoals Kaag verwees hij voor details naar aankomende vrijdag.

Eerder op de dag lekte uit dat scholingsbudget STAP waarschijnlijk wordt geschrapt. De regeling was bedoeld om mensen te helpen bij (om)scholing, maar er is ook veel kritiek omdat sommige cursussen niet op de arbeidsmarkt waren gericht. Om die reden heeft het kabinet de regeling al meerdere keren aangepast. Met het schrappen van STAP bespaart het kabinet 200 miljoen euro per jaar.

De financiële tegenvallers, zoals de duurdere asielopvang en de compensatie voor Groningen vanwege de gasbevingen, worden deels gecompenseerd door meevallers. Bijvoorbeeld doordat ministeries niet al hun geld uitgegeven krijgen. Verder moet ieder departement iets inleveren om het financiële gat op de begroting te dichten.

Dat geldt niet voor Defensie. Dat ministerie wordt vanwege de oorlog in Oekraïne ontzien. Er gaat naar verluidt ook geen geld van het armoedebeleid af.