Omvangrijk klimaatpakket: gas besparen gaat meer lonen, prijs aan de pomp omhoog

Het kabinet komt met een groot pakket extra maatregelen om de klimaatdoelen te halen. De pijn zal vooral gevoeld worden door de industrie, maar ook de automobilist zal in de portemonnee geraakt worden.

Het kabinet zet daarnaast vooral in op subsidies. Zo komt er extra geld voor zonnepanelen op huurwoningen en voor de isolatie van huizen in kwetsbare wijken.

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) presenteerde het pakket woensdagmiddag. De kosten van alle maatregelen tellen op tot 28 miljard euro. Het grootste deel zal gefinancierd worden met geld uit het klimaatfonds van 35 miljard euro. In het fonds zit straks nog zo'n 5 miljard euro. Dit bedrag is gereserveerd voor de ontwikkeling van kernenergie.

Voor huishoudens gaat de belasting over gasverbruik tot een bepaald deel omlaag. Waar de grens komt te liggen wordt later nog bepaald. Dat moet mensen aansporen om hun energieverbruik terug te dringen. Nu gebruikt een gemiddeld huishouden nog zo'n 1.200 kuub gas en is het belastingtarief voor de kleinverbruikers juist het hoogst.

Benzine en diesel zijn in 2030 enkele centen per liter duurder, doordat verplicht biobrandstof uit bijvoorbeeld frituurvet toegevoegd moet worden om de brandstof groener te maken. Ook stijgt de belasting op de aanschaf van nieuwe auto's. Er gaat juist meer subsidie naar de elektrische auto. Het kabinet wil vooral de aanschaf van tweedehands elektrische auto's stimuleren, zodat ook mensen met een kleinere portemonnee elektrisch kunnen gaan rijden.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent moet zijn gedaald. Maar het kabinet mikt met zijn beleid op 60 procent, om er zeker van te zijn dat dit doel wordt gehaald. Boven op de huidige maatregelen is een besparing van 22 megaton CO2 per jaar extra nodig, stelde een speciale adviesgroep vast.