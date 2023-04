Groot klimaatpakket: gas besparen gaat meer lonen, prijs aan de pomp omhoog

Het kabinet komt met een groot pakket extra maatregelen om de klimaatdoelen te halen. De pijn zal vooral gevoeld worden door de industrie, maar ook de automobilist zal in de portemonnee geraakt worden.

Uit de lijst met 120 maatregelen blijkt dat vooral grote uitstoters en grootverbruikers van energie meer gaan betalen. Zo gaat de energiebelasting omhoog voor bedrijven die veel aardgas gebruiken.

Ook de elektriciteitssector moet flink aan de bak. In 2035 moet de energieopwekking al CO2-neutraal zijn. Om het elektriciteitsnet te ontlasten, worden batterijen bij grootschalige zonneparken verplicht. Dan kan de opgewekte zonne-energie ook worden gebruikt als de zon niet schijnt.

Het kabinet zet daarnaast vooral in op subsidies. Zo komt er extra geld voor zonnepanelen op huurwoningen en voor de isolatie van huizen in kwetsbare wijken. Meer mensen gaan aanspraak maken op een renteloze lening waarmee ze hun huis kunnen verduurzamen. Al met al hoopt het kabinet dat "de lusten en de lasten" zo goed verdeeld zijn.

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) presenteerde het pakket woensdagmiddag. De kosten van alle maatregelen komen uit op 28 miljard euro. Het grootste deel zal worden gefinancierd met geld uit het klimaatfonds van 35 miljard euro. In het fonds zit straks nog zo'n 5 miljard euro. Dit bedrag is gereserveerd voor de ontwikkeling van kernenergie.

Autobrandstof wordt duurder

Voor huishoudens gaat de belasting over gasverbruik tot een bepaald verbruik omlaag. Waar de grens komt te liggen, wordt later nog bepaald. Dat moet mensen aansporen om hun energieverbruik terug te dringen. Nu is het belastingtarief voor de kleinverbruikers juist het hoogst.

Benzine en diesel zijn in 2030 enkele centen per liter duurder, doordat er meer biobrandstof uit mais toegevoegd moet worden om de brandstof groener te maken. Ook stijgt de belasting op de aanschaf van nieuwe auto's.

Er gaat juist meer subsidie naar de elektrische auto. Het kabinet wil vooral de aanschaf van tweedehands elektrische auto's stimuleren, zodat ook mensen met een kleinere portemonnee elektrisch kunnen gaan rijden.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent moet zijn gedaald. Maar het kabinet mikt met zijn beleid op 60 procent, om er zeker van te zijn dat dit doel wordt gehaald. Boven op de huidige maatregelen is een besparing van 22 megaton CO2 per jaar extra nodig, stelde een speciale adviesgroep vast. Met het woensdag gepresenteerde omvangrijke pakket hoopt het kabinet dit te halen.

Geen verplichting om energielabel huis te verbeteren bij verkoop

De adviesgroep had ook verschillende dwangmaatregelen aangeraden, zoals een verbod op de verkoop van zakelijke auto's met een brandstofmotor en een verplichting om het energielabel van huizen te verbeteren als ze worden verkocht. Die maatregelen voert Jetten niet in. Wel moeten huurwoningen met een EFG-label snel worden verduurzaamd. Deze woningen mogen vanaf 2029 niet meer worden verhuurd.

De rekening komt vooral te liggen bij de industrie. De CO2-heffing voor vervuilende bedrijven gaat omhoog, zoals al was afgesproken in het coalitieakkoord. Ook worden bedrijven verplicht om meer energiebesparende maatregelen te nemen. Het toezicht daarop wordt versterkt.