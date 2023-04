Heel Groningen kijkt naar Den Haag: komt kabinet na bevingen met 30 miljard?

Alle ogen in Groningen zijn vandaag gericht op politiek Den Haag. Het kabinet komt met een formele reactie op het vernietigende rapport over de aardgaswinning. De regio wil minimaal 30 miljard euro herstelgeld, maar het is de vraag of het kabinet daar gehoor aan geeft.

Door de gaswinning kreeg de provincie talloze aardbevingen te verduren, met veel schade en onveilige huizen tot gevolg. Het kabinet keek weg voor die gevolgen, concludeerde een parlementaire enquêtecommissie eind februari. "De veiligheid van Groningers was decennialang ondergeschikt aan de financiële belangen. Er was sprake van ongekend systeemfalen van de overheid."

De 'ereschuld' moet vereffend worden, vindt de commissie. En daar kan de portemonnee voor getrokken worden. De Nederlandse Staat verdiende namelijk in zestig jaar tijd een slordige 360 miljard euro met de gaswinning uit het Groningenveld.

Het kabinet sprak van "harde en pijnlijke" conclusies. Premier Mark Rutte stelde dat het herstel van de schade en versterking van onveilige huizen de absolute prioriteit hebben. "Daar is nog veel werk te verzetten", erkende hij.

Toch leken de provincies en het kabinet de afgelopen weken op ramkoers te liggen. Zo bleek dat er een "substantieel gat" gaapte tussen wat de regio wil, en wat het kabinet bereid was om te bieden. Dat erkende commissaris van de Koning in Groningen René Paas. Rutte weigerde in te gaan op geopperde bedragen.

2:04 Afspelen knop Rutte: 'Reactie op enquêterapport Groningen was niet goed'

Krijgt Groningen een fonds zonder limiet voor schadeafhandeling?

Vooral de kosten voor schadeafhandeling lijken een heikel punt. Groningen wil de kosten niet berekenen en stelt dat er een ongelimiteerd budget beschikbaar moet zijn. Daarbovenop moet een bedrag van 30 miljard euro voor investeringen komen, beargumenteren bestuurders. Zo willen zij huizen aardgasvrij maken.

Maar volgens bronnen van de NOS komt het kabinet met één tegemoetkoming van ruim 20 miljard euro, waar óók schadeherstel en versterking van huizen van worden betaald. Dat terwijl de kosten van schadeafhandeling in het aardbevingsgebied al geschat worden op 5 tot 10 miljard euro. Die kosten kunnen nog toenemen met nieuwe bevingen.