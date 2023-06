Onderwijsminister Dennis Wiersma stapt op na nieuwe klacht over wangedrag

Dennis Wiersma stapt op als minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Hij heeft dat besloten nadat meerdere berichten naar buiten zijn gekomen over zijn gedrag.

Wiersma noemt het in een verklaring op Twitter "geen makkelijk besluit", maar het was "niet meer te vermijden".

Over de vermeende slachtoffers van zijn wangedrag zei Wiersma niets. Ook premier Mark Rutte en de VVD zeiden in hun verklaringen donderdagavond na het aftreden niets over de mensen die Wiersma fysiek en verbaal zou hebben geïntimideerd.

De Telegraaf meldde in april dat Wiersma in zijn begintijd als minister te fel reageerde op zijn ambtenaren. Wiersma erkende dat en zei dat dit "uit ambitie en gedrevenheid" gebeurde. Hij zou daarna met zijn organisatie in gesprek zijn gegaan en zijn gedrag hebben verbeterd.

Maar ook buiten het ministerie ervoeren mensen problemen met het gedrag van Wiersma. Het ministerie kreeg eind juni een klacht over "onaangenaam" en "onprettig" gedrag van Wiersma.

Dat zou zijn gebeurd tijdens een werkbezoek in Bussum. Medewerkers van de Sectorraad Praktijkonderwijs ervoeren zijn gedrag als intimiderend. De minister liet daarop weten in gesprek te willen gaan over het voorval.

'Ben soms te scherp geweest'

"Laat ik helder zijn: ik ben soms te scherp geweest aan tafel", zegt Wiersma nu. Hij erkent dat hij zich niet snel bij iets neerlegde en dan bleef "duwen". Dat gebeurde volgens hem soms ook op een te felle manier. Daarentegen zegt hij zich niet te herkennen in alle voorbeelden die in de media zijn verschenen.

Door de berichten in de media voelt Wiersma geen stevige basis meer om aan zichzelf te werken en relaties te herstellen. Ook heeft het volgens hem geleid tot een "kramp", die hem hindert in zijn werk.

Wiersma bood eerder deze maand nog zijn excuses aan op het VVD-congres. Foto: ANP

Wiersma vindt stevige koers noodzakelijk

Wiersma schrijft verder in zijn verklaring dat het onderwijs vraagt om een "daadkrachtige bestuurder" die het "onderwijs op nummer één" zet. "Daarvoor moet je soms door muren heen breken en stevig op de deur van heilige huisjes durven kloppen."

Dat vraagt om een "stevige koers", schrijft Wiersma. Dat maakte hem niet overal populair, maar was volgens hem noodzakelijk. "Maar in de huidige omstandigheden voel ik mij niet vrij genoeg om die stevige inhoudelijke koers te blijven volgen. En dat verdient het onderwijs niet. Daarom wil ik die ruimte overlaten aan een opvolger."

Wiersma werd gezien als politiek talent

Premier Rutte vindt het "spijtig" dat Wiersma heeft besloten terug te treden als minister. Hij prijst hem op Twitter om zijn energie en goede plannen.

De VVD zag in Wiersma een politiek talent, getuige de hoge elfde plek die hij kreeg op de lijst voor voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Zo kwam hij als begindertiger in de Kamer.

Wiersma wist zich regelmatig in de kijker te spelen. Zo ging het vaak over zijn vorige baan als voorzitter van FNV Jong. Een vakbondsbestuurder van VVD-huize kwam niet vaak voor.