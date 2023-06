Onderwijsminister Dennis Wiersma stapt op na nieuwe klacht over gedrag

Dennis Wiersma stapt op als minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Hij heeft dat besloten nadat meerdere berichten naar buiten kwamen over zijn gedrag.

Wiersma noemt het in een verklaring op Twitter "geen makkelijk besluit", maar het was "niet meer te vermijden".

De Telegraaf meldde in april naar dat Wiersma in zijn begintijd te fel reageerde op zijn ambtenaren. De minister erkende dat en zei dat dit "uit ambitie en gedrevenheid" gebeurde. Hij zou daarna met zijn organisatie in gesprek zijn gegaan en zijn gedrag hebben verbeterd.

Maar ook buiten het ministerie ervoeren mensen problemen met het gedrag van Wiersma. Het ministerie kreeg eind juni een klacht over "onaangenaam" en "onprettig" gedrag van Wiersma. Dat zou zijn gebeurd tijdens een werkbezoek in Bussum. Medewerkers van de Sectorraad Praktijkonderwijs ervoeren zijn gedrag als intimiderend. De minister liet daarop weten in gesprek te willen gaan over het voorval.