Minister Wiersma erkent 'soms te fel' te zijn geweest tegen zijn medewerkers

Onderwijsminister Dennis Wiersma is scherp en "soms te fel" geweest tegen zijn ambtenaren. Maar de minister zei destijds zelf al dat "dat niet goed was", laat hij via zijn woordvoerder weten na berichtgeving van De Telegraaf