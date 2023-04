D66 hamert in stikstofdiscussie liever op 'onontkoombare maatregelen' dan het jaar 2030

Het ziet ernaar uit dat D66 niet meer zo strikt vasthoudt aan het doel om de helft minder stikstof uit te stoten in 2030. Er wordt door de partij nu vooral gehamerd op de "onontkoombaarheid" van het hele pakket aan stikstofmaatregelen.

Lang was de deadline van 2030 voor coalitiepartijen - en vooral voor D66 - een belangrijk doel.

Dat is het nog steeds, benadrukte D66-Kamerlid Tjeerd de Groot woensdag tijdens het debat over het stikstoffonds. Het jaartal staat ook in het coalitieakkoord.

Maar De Groot was terughoudend toen hem ernaar werd gevraagd. "Het gaat niet over een jaartal, maar over de hele aanpak", zei De Groot bijvoorbeeld. En: "Onontkoombaarheid is veel harder dan alleen maar een jaartal."

Het gehele pakket aan stikstofmaatregelen die in het coalitieakkoord staan gaat volgens de D66'er "verder dan alleen een deadline". En oppositiepartijen slaan de discussie "veel te plat" als zij alleen maar over een jaartal beginnen.

Het leidde tot grote verbazing bij onder anderen BBB-leider Caroline van der Plas. "Nu breekt echt mijn klomp", zei Van der Plas dan ook tegen De Groot. "Twee jaar lang was 2030 onbespreekbaar. En nu is onontkoombaarheid opeens het belangrijkste?"

Maar De Groot verzekerde dat D66 nog steeds achter de stikstofmaatregelen staat. De natuur verbeteren en perspectief voor de landbouw zijn nog steeds speerpunten voor zijn partij.

Optreden D66 opvallend

Toch was het optreden van De Groot opvallend. Lange tijd werd door kabinet en coalitie flink gehamerd op halvering van de stikstofuitstoot in 2030. Vooral D66 hield zich hieraan vast. De partij volgt daarmee de adviezen van wetenschappers en van stikstofbemiddelaar Johan Remkes.

De deadline van 2030 belandde in het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Een versnelling van vijf jaar.

Maar er kwam steeds meer kritiek op het stikstofbeleid in het algemeen en de deadline van 2030 in het bijzonder. Inmiddels kan coalitiegenoot CDA ook niet meer met deze deadline leven; de partij wil op termijn heronderhandelen.

D66 hield al die tijd voet bij stuk. Daarmee leken de partijen op ramkoers te liggen. Door '2030' niet meer zo expliciet te noemen als belangrijkste onderdeel van de stikstofmaatregelen, lijkt die botsing vooralsnog van de baan.

Rutte focust zich vooral op tussendoel

In de afgelopen maanden is veel gespeculeerd over een kabinetscrisis vanwege het gesteggel over de deadline. Premier Mark Rutte begon een aantal weken geleden over het tussendoel van 2025.

In dat jaar moet 40 procent van de stikstofgevoelige natuurgebieden in goede staat zijn. Of in ieder geval niet achteruitgaan. In jargon heet dat kritische depositiewaarde (kdw). Dat tussendoel staat niet ter discussie.

"De hele discussie over de jaartallen 2030 en 2035 is ongetwijfeld heel relevant en het regeerakkoord is er helder over", zei Rutte begin deze maand in een Kamerdebat. "Maar nu, voor de korte termijn, is het eerlijk gezegd niet zo relevant."