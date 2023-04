Mulder (CDA) verruilt Tweede Kamer voor werkgeversvereniging VNO-NCW

CDA'er Agnes Mulder vertrekt uit de Tweede Kamer en wordt de nieuwe directeur van werkgeversvereniging VNO-NCW MKB Noord. Dat laat ze woensdag in een verklaring weten. Een dag eerder meldde SP'er Maarten Hijink al dat hij de Kamer verlaat.

Mulder zit al meer dan tien jaar in de Tweede Kamer. De CDA'er hield zich onder meer bezig met het Groningen-dossier. Ze was eerder gemeenteraadslid in Assen en lid van de Provinciale Staten van Drenthe. "Ik ga dus weer terug naar mijn regio", zegt Mulder. "En daar kijk ik erg naar uit." Het is nog niet bekend wie haar opvolgt in de Kamer.