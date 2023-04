Discussie over 2030 zet stikstofmiljarden op tocht: 'Wij stemmen niet voor die wet'

Het kabinet wil een fonds van 24,3 miljard euro optuigen voor stikstofreductie. Oppositiepartijen BBB, GroenLinks en PvdA zijn nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Maar zij gaan niet zomaar akkoord, zolang onduidelijk is wanneer de uitstoot gehalveerd moet zijn. De Tweede Kamer debatteert er vandaag over.

"Er zitten nog wat haken en ogen aan", zegt BBB-leider Caroline van der Plas tegen NU.nl. "Zoals het er nu voor staat, zullen wij niet voor die wet gaan stemmen."

Ook het linkse blok van GroenLinks en PvdA steunt het stikstoffonds zoals het er nu ligt niet. "Als je miljarden uitgeeft, dan moet je ervoor zorgen dat je aan het eind van de rit je doelen haalt: de natuur herstellen en de landbouw toekomstbestendig maken", vindt Jesse Klaver van GroenLinks.

PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken: "Het kabinet moet niet langer de problemen voor zich uitschuiven, maar nu eens aan de slag gaan en met plannen komen. Dat is iets anders dan lukraak 24 miljard uitgeven, want dat geld moet ook echt op de goede plek terechtkomen."

Edo van der Goot is politiek verslaggever voor NU.nl Edo volgt in Den Haag onder andere het stikstofdossier.

Kabinet komt zetels tekort in Eerste Kamer

Met de ruim 24 miljard euro uit het fonds wil het kabinet plannen betalen die voor minder uitstoot van stikstof en broeikasgassen in de landbouw zorgen, de natuur versterken en de agrarische sector helpen verduurzamen. De provincies moeten plannen hiervoor zelf maken en voor 1 juli inleveren.

In de nieuwe Eerste Kamer komt de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie zoals het er nu naar uitziet 16 zetels tekort voor een meerderheid. De definitieve telling wordt eind mei bekend.

BBB (17 zetels) en de samengevoegde senaatsfracties van GroenLinks en PvdA (15) spelen een belangrijke rol bij de zoektocht naar steun voor de kabinetsplannen.

Maar de oppositiepartijen willen eerst weten wat de deadline precies wordt. In de huidige stikstofwet staat een halvering van de uitstoot in 2035, in het coalitieakkoord wordt dat doel vervroegd naar 2030. In de wet voor het stikstoffonds wordt verwezen naar beide jaartallen. Dat leidt bij sommige partijen tot verwarring en onbegrip.

Volg het nieuws over stikstof Krijg een melding bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

BBB wil dat 2035 in de wet blijft staan

De linkse oppositie wil haast maken en stuurt dus aan op 2030. GroenLinks en PvdA dienen hier woensdag voorstellen voor in. Bij BBB wil men juist meer tijd. Van der Plas: "Voor ons moet duidelijk zijn dat 2035 in de wet staat en blijft staan."

Stikstofminister Christianne van der Wal heeft dus nog opties om een deel van de oppositie mee te krijgen. Het is daarbij essentieel welk einddoel voor halvering van de stikstofuitstoot uiteindelijk wordt gekozen: 2030 of 2035.

Ook hebben de partijen hun eigen, aanvullende eisen. PvdA en GroenLinks willen bijvoorbeeld dat de zeggenschap over de miljarden niet alleen bij Van der Wal komt te liggen, zoals het kabinet nu wil. Ook de minister van Financiën moet een rol krijgen, vinden de partijen. Bij BBB wil men dat er meer geld beschikbaar komt voor innovatie.

'Kappen met discussiëren over die totempalen'

Bij de VVD ziet men deze discussie met lede ogen aan. "We moeten kappen met discussiëren over die totempalen", zegt Kamerlid Thom van Campen over die deadlines van 2030 of 2035. "Het debat gaat gewoon over dat fonds om die doelen te halen. Daar snakken de provincies naar."

Van Campen hoopt tegen beter weten in dat het niet weer een "jaartallendiscussie" wordt, zoals twee weken geleden. "Het zit er natuurlijk wel dik in, maar ik hoop van niet."

De coalitie zelf is ook verdeeld over de deadline. CDA-leider Wopke Hoekstra liet onlangs weten niet meer te kunnen leven met '2030' en wil op termijn heronderhandelen. Maar hij dient dit verzoek pas officieel in als de provincies hun plannen hebben gepubliceerd. Sinds de Provinciale Statenverkiezingen wordt onder aanvoering van BBB onderhandeld over de provinciebesturen.