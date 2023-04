Heerst er een onveilige werksfeer in de Tweede Kamer? Vandaag horen we het

Heerst er een sociaal onveilige werksfeer binnen de muren van het Tweede Kamergebouw? Het antwoord op die beladen vraag staat in het langverwachte rapport van onderzoekers aan de Universiteit Utrecht over veiligheid in het parlement.

In de afgelopen jaren kwamen meerdere beschuldigingen van sociaal of seksueel grensoverschrijdend gedrag in het parlement voorbij. Afgelopen najaar nog verliet parlementariër Khadija Arib (PvdA) de Tweede Kamer na klachten over een onveilige werksfeer in haar tijd als Kamervoorzitter.

De wetenschappers van het onderzoeksbureau USBO - verbonden aan de UU - zijn op zoek gegaan naar "patronen van gedrag". Voorbeelden hiervan zijn intimidatie, geweld, schelden, maar ook discriminatie, uitsluiting en pestgedrag. Daarbovenop wordt de omgang met signalen en meldingen van zulk gedrag onder de loep genomen.

Het gaat niet om een feitenonderzoek naar specifieke gebeurtenissen, benadrukken de opstellers van het rapport. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Kamervoorzitter Vera Bergkamp en de griffier van de Tweede Kamer.

Team sprak zoveel mogelijk mensen

De onderzoekers hebben geprobeerd een zo breed mogelijk beeld te schetsen door uiteenlopende medewerkers in de Tweede Kamer te spreken, van Kamerleden en fractiemedewerkers tot bodes en griffiemedewerkers.

Het team heeft ook contact gezocht met 'Kamerbewoners' die tot vijf jaar geleden zijn vertrokken. De deelname is vrijwillig en de resultaten zullen zo worden gepresenteerd dat ze niet herleidbaar zijn naar personen, fracties of diensten.

Het rapport wordt een analyse van interviews, een online-vragenlijst en documenten, zoals eerdere onderzoeken, sociale jaarverslagen en gedragscodes. Aan de hand hiervan zullen onderzoekers aanbevelingen doen om de sociale veiligheid in de Tweede Kamer te verbeteren.

Volg dit onderwerp Krijg een melding bij nieuws over de politiek Blijf met meldingen op de hoogte

Arib, Van Dijk, Gündogan, Graus

De kwestie-Arib leidde recentelijk nog tot felle discussies in de Tweede Kamer. Die gingen ook over de manier waarop is omgegaan met meldingen van een sociaal onveilige werksfeer.

Eerder stapte PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk op na meldingen over ongewenst gedrag in de privésfeer. Later heeft zijn partij hem excuses aangeboden over de naar eigen zeggen onzorgvuldige manier waarop dit is onderzocht.