Pas half mei doorbraak verwacht in gesprekken over landbouwakkoord

De onderhandelingen over het landbouwakkoord, waarbij de toekomst van de boeren centraal staat, blijven uiterst moeizaam verlopen. Landbouwminister Piet Adema verwacht deze maand geen uitsluitsel meer.

Boerenactiegroep Agractie stapte eind maart uit het overleg omdat het teleurgesteld was over de inhoud van de gesprekken. Een van de pijnpunten is de zogeheten landschapsgrond: landbouwgrond die moet voldoen aan natuureisen, waardoor het deels ook natuurgrond wordt.