Ongeneeslijk zieke kinderen tot twaalf jaar krijgen mogelijkheid tot euthanasie

Jonge, ongeneeslijk zieke kinderen krijgen ook de mogelijkheid tot actieve levensbeëindiging. Het kabinet geeft daarmee gehoor aan een oproep van kinderartsen, die al jarenlang pleiten voor een beleidswijziging.

Er zijn wel al regelingen voor actieve levensbeëindiging bij baby's in de leeftijd tot één jaar en kinderen vanaf twaalf jaar. Voor de groep jonge kinderen in de tussenliggende leeftijd ontbrak nog duidelijk beleid. Zij kwamen vaak niet in aanmerking voor euthanasieverzoeken, omdat ze als "wilsonbekwaam" werden gezien.

Kuipers' voorganger Hugo de Jonge zei bijna drie jaar geleden al dat nieuw beleid voor de leeftijdsgroep werd uitgedacht. Dat voorstel is vrijdag voorgelegd aan de ministerraad. Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling eind dit jaar al gepubliceerd wordt.

Onderzoekers van het UMC Groningen, het Erasmus MC in Rotterdam en het Amsterdam UMC hebben onderzoek gedaan naar actieve levensbeëindiging voor jonge kinderen. Volgens hen zijn artsen inderdaad niet altijd in staat om het lijden van kinderen weg te nemen. "Onder een deel van de artsen is er behoefte aan duidelijke regelgeving over levensbeëindiging in deze situaties."